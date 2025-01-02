ТОП-5 розкішних автомобілів, які краще купувати вживаними — Finance.ua

ТОП-5 розкішних автомобілів, які краще купувати вживаними Сьогодні 22:24 — Фондовий ринок

ТОП-5 розкішних автомобілів, які краще купувати вживаними

Купівля автомобіля — справа не з легких, адже вона може завдати величезного удару по гаманцю та бюджету. І є кілька авто з вищого сегменту, які краще купувати вживаними, пише GOBankingRates

За даними Kelley Blue Book , середня вартість нового автомобіля на американському ринку становить близько $48 000. Це на $6 000 більше, ніж два роки тому, і на $10 000 більше, ніж наприкінці 2020 року.

Тож якщо ви розглядаєте можливість купівлі розкішного автомобіля, можливо, вам варто піти інших шляхом та обрати вживане авто. Є п’ять розкішних автомобілів, які краще купувати вживаними.

Genesis G70 2020 року

Середня ціна у США: $23 156

Автомобільна команда U.S. News пише, що G70 має спортивну та чуйну керованість для тих, хто цінує продуктивність.

BMW 5 Series 2019 року

Середня ціна у США: $20 659

Його збалансована їзда і плавне керування роблять це авто ідеальним як для поїздок на роботу, так і для тривалих подорожей.

Audi Q7 2019 року

Середня ціна у США: $22 978

Відомий своєю комфортною їздою і здібною керованістю, Q7 ідеально підходить для сімей, які шукають вишукане авто і універсальні характеристики.

Volvo XC40 2019 року

Середня ціна у США: $19 455

Цей автомобіль має просторий салон, двигун потужністю до 248 кінських сил і також може бути оснащений повним приводом.

Його жваві характеристики ідеально підходять для їзди по місту та заміських поїздок. А компактний дизайн і чуйна керованість цього авто роблять його практичним вибором.

BMW 2 Series 2019 року

Середня ціна у США: $19 459

BMW 2 Series забезпечує захоплюючий і плавний досвід водіння як в кузові купе, так і в кабріолеті.

Авто, які найчастіше продаються після ДТП

Експерти проаналізували ринок у Великій Британії та виділили 10 автомобілів, які найчастіше продаються після ДТП.

Найчастіше на дорогах Великої Британії у 2024 році в ДТП потрапляв кросове BMW X5. Понад половина автомобілів цієї моделі, виставлених на продаж, мали ушкодження.

На другій сходинці опинився універсал Dacia Logan MCV. 37,5% цих авто на вторинному ринку були з ушкодженнями.

Трійку антилідерів замикає Peugeot 108. 36,09% компактних авто, які були виставлені на продаж за останні 12 місяців, мали пошкодження.

УНІАН За матеріалами:

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