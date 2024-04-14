ТОП-5 порад, як зекономити кошти при мінімальних доходах — Finance.ua

ТОП-5 порад, як зекономити кошти при мінімальних доходах Сьогодні 14:06 — Особисті фінанси

ТОП-5 порад, як зекономити кошти при мінімальних доходах

Відкласти гроші можна навіть при невеликих заробітках. Звичайно, робити це нелегко, особливо коли навколо безліч спокус. Необхідно правильно скласти бюджет, відкладати певний відсоток доходу та набути навичок планування витрат.

Про це пише Oboz.Ua.

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Як зекономити кошти

1. Проаналізуйте свої витрати

Для початку необхідно скласти свій бюджет та проаналізувати витрати.

Складіть чіткий план:

запишіть ваші щомісячні доходи;

визначте обов’язкові витрати, як-от оренда або іпотека, комунальні платежі, кредити та інші регулярні рахунки;

подумайте, скільки ви можете відкласти кожен місяць (рекомендовано 10−15% від вашого чистого доходу);

розплануйте інші витрати, такі як їжа, транспорт і розваги, забезпечуючи резерв на непередбачені витрати та заощадження.

Для прикладу, якщо ви заробляєте 10 тис. грн, спробуйте відкласти 1000−1500 гривень щомісяця. Таким чином ви накопичити значну суму протягом року.

2. Зберігайте певну частину доходу автоматично

Ще один ефективний спосіб накопичити гроші - автоматично відкладати певну частину свого доходу.

Є кілька варіантів, як це зробити:

налаштуйте перерахування 10−15% зарплати на окремий рахунок відразу після отримання коштів;

відкрийте депозитний рахунок зі щомісячним поповненням;

зробіть регулярні внески в інвестиційний фонд;

встановіть автоматичне відрахування частини зарплати в «скарбничку» (ПриватБанк), «банку» (Монобанк) або інший сервіс через мобільний банкінг.

Це допоможе вам звикнути до регулярних заощаджень, не відчуваючи великої втрати в щомісячному бюджеті. Поступово можна збільшувати суму, яку відкладаєте.

3. Перед походом в магазин складіть список покупок

Щоб уникнути необдуманих витрат, робіть покупки продуктів один раз на місяць.

У цьому може допомогти складання списку:

записуйте потрібні покупки в нотатках телефона або у зошиті;

перед походом у магазин перегляньте список та залиште лише необхідне;

визначте бюджет, щоб контролювати витрати;

уникайте спонтанних покупок та слідуйте списку;

після магазину перевірте залишки, щоб уникнути непотрібних покупок.

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4. Харчуйтеся вдома

Готування вдома допоможе не лише зекономити кошти, але й уникнути нездорового харчування.

розробіть меню на тиждень;

робіть заготовки, заморожуючи їжу, це зекономить час;

знайдіть легкі та швидкі рецепти;

купуйте сезонні та місцеві продукти, вони дешевші;

відвідуйте кафе та ресторани по святам.

5. Позбудьтеся шкідливих звичок

Куріння, вживання алкоголю або ж залежність від ігор б'є не тільки по здоров’ю, але й по бюджету. Відмова від них — простий спосіб значно заощадити.

Наприклад, якщо ви витрачаєте 300 гривень на тиждень на цигарки, то за рік це буде 15 600 гривень. А за 10 років — 156 000 гривень. Те саме стосується інших шкідливих звичок.

Звичайно, економія може бути складною справою. Однак варто пам’ятати про результат.

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Обозреватель За матеріалами:

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