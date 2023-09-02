Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер: поради від Yasno — Finance.ua
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Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер: поради від Yasno

Особисті фінанси
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Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер: поради від Yasno
Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер: поради від Yasno
Бойлер — один з найбільш витратних електроприладів. У середньому для сім'ї з трьох осіб бойлер нагріває близько 6 кубометрів води і намотує до 200 кВт·год на місяць. Yasno радить, як економити електроенергію, користуючись водонагрівальним приладом.
Тим, хто перебуває лише на етапі вибору бойлера, в компанії радять насамперед визначитися з його об'ємом. Недоцільно для родини з двох-трьох осіб купувати модель на 100 л — це зайві кошти та перевитрати енергії. Також обов’язково треба звернути увагу на клас ефективності - він має бути А/А+ та вище.
Після встановлення водонагрівача зменшити суму у платіжці допоможе дотримання простих порад:
  • відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів — це знизить енергоспоживання без обмеження комфорту;
  • вчасно чистити та видаляти накип всередині бойлера;
  • запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера у потрібний час через «розумну» розетку. За наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану з 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі менше;
  • не вимикати бойлер постійно з мережі, щоб на підігрів води не йшло більше енергії, ніж на підтримку її температури.

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«Використання таких енергоємних приладів, як бойлер, сьогодні є необхідністю для багатьох родин, але це і додаткові витрати. Зменшити їх можна, не обмежуючи себе у комфорті. Для цього обирайте сучасні енергоощадні моделі та усією сім'єю дотримуйтесь порад з енергоефективності», — каже експерт з енергоефективних товарів Yasno Сергій Перун.
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