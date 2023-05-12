Топ-5 комерційних фургонів середнього розміру з пробігом в Україні — Finance.ua
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Топ-5 комерційних фургонів середнього розміру з пробігом в Україні

Фондовий ринок
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Топ-5 комерційних фургонів середнього розміру з пробігом в Україні
Топ-5 комерційних фургонів середнього розміру з пробігом в Україні
Всі ці машини — це моделі європейських автомобільних виробників, які присутні на цьому ринку вже не одне десятиліття. Тому питання хто тут кращий, а хто гірший — не доречне. Це все машини приблизно одного рівня, буде це Renault, Peugeot, Citroen, Ford, Volkswagen чи Mercedes-Benz. Одним словом, усі гідні варіанти ми у MMR.net.ua підібрали нижче.
Якщо вам потрібен фургон з пробігом, який пропонує трохи більше, ніж усі інші, тоді вживаний Mercedes-Benz — чудовий варіант. Середньорозмірний Vito знаходиться на клас нижче за великий Sprinter і може тягнути причеп (із гальмами) масою до 2500 кг, але лише в задньопривідному виконанні, оснащеному оновленим буксирним пакетом. А от стандартний буксир причепа з гальмами обмежений двома тоннами.

Citroen Jumpy / Peugeot Expert

Citroen Jumpy та його двійник Peugeot Expert — це фургони середнього розміру, які виділяються з-поміж інших високою вантажопідйомністю і комфортабельністю шасі. Для французьких венів були доступними винятково дизельні двигуни. Під їх капотом ви можете знайти 1.5-, 1.6- та 2.0-літрові агрегати різної потужності, починаючи від трохи менше 100 к.с. і закінчуючи 180 к.с.
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Volkswagen Transporter

Volkswagen Transporter є найбільш продаваним фургоном в історії, адже його коріння сягають аж 1949 року, коли вперше було випущено Volkswagen T1. Тут ми в mmr.net.ua розглянемо модель шостого покоління (T6-T6.1), яка стала на конвеєр у 2015 році, а в 2019-му отримала серйозну модернізацію. Економічність Transporter хороша, в асортименті доступні 2.0-літрові мотори (різної потужності) та навіть 2.0-літрові бензинові двигуни.

Ford Transit Custom

Ford Transit Custom — це німецький середньорозмірний фургон, який за розмірами знаходиться між «пиріжком» Transit Connect та великим Transit’ом. Ранні моделі Transit Custom з 2012 по 2016 рік використовували 2.2-літровий турбодизель TDCi потужністю 98, 124 або 153 к.с. Пізніше Форд комплектував свій фургон лише 2.0-літровим агрегатом, що розвивав 105, 130 і 170 к.с., залежно від версії, і крутний момент став вишим в середньому на 20%.

Renault Trafic

Renault Trafic — це середньорозмірний фургон, який стоїть в ієрархії бренду на клас вище за «пиріжок» Kangoo, але на сходинку нижче за великий Master. За даними mmr.net.ua, актуальне покоління випускається з 2014 року і було оновлене у 2022-му. Якщо вам потрібен якісний, чесний фургон, який успішно зарекомендував себе на ринку, то якраз Рено пропонує усе це і за раціональні гроші.
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За матеріалами:
MMR
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