ТОП-15 найпопулярніших універсалів із пробігом в Україні — Finance.ua

ТОП-15 найпопулярніших універсалів із пробігом в Україні
Група універсалів — одна з чотирьох найбільших на українському вторинному авторинку, з обсягом куплених легковиків понад 208 тисяч протягом 2022 року та часткою 19%.
Які моделі обирали минулого року ті покупці, котрим важливо мати збільшений простір багажного відділення (а подекуди й салону), і при цьому не перейти від вибору легковиків до «бусів» чи мініфургонів? Експерти порталу auto.ria визначили найпопулярніші універсали за підсумками торгів у 2022 році (за сумою угод купівлі-продажу та перших реєстрацій), й склали список таких.
ТОП-15 універсалів, які найбільше купували українці у 2022
- Volkswagen Passat: куплено 28 262 шт., середня ціна — $6 900.
- Skoda Octavia: 19 994 шт., $6 500.
- Renault Megane: 18 850 шт., $7 900.
- Volkswagen Golf: 14 439 шт., $6 500.
- Opel Astra: 11 750 шт., $4 900.
- Ford Focus: 10 897 шт., $5 500.
- Skoda Fabia: 8 737 шт., $5 000.
- Audi A4: 7 860 шт., $6 500.
- Audi A6: 7 257 шт., $8 000.
- Toyota Avensis: 4 961 шт., $6 500.
- BMW 3 Series: 4 402 шт., $5 500.
- Renault/Dacia Logan: 4 030 шт., $5 100.
- Volvo V50: 3 964 шт., $7 300.
- Ford Mondeo: 3 175 шт., $6 900.
- BMW 5 Series: 2 943 шт., $7 500.
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