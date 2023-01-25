ТОП-15 найпопулярніших універсалів із пробігом в Україні — Finance.ua
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ТОП-15 найпопулярніших універсалів із пробігом в Україні

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ТОП-15 найпопулярніших універсалів із пробігом в Україні
ТОП-15 найпопулярніших універсалів із пробігом в Україні
Група універсалів — одна з чотирьох найбільших на українському вторинному авторинку, з обсягом куплених легковиків понад 208 тисяч протягом 2022 року та часткою 19%.
Які моделі обирали минулого року ті покупці, котрим важливо мати збільшений простір багажного відділення (а подекуди й салону), і при цьому не перейти від вибору легковиків до «бусів» чи мініфургонів? Експерти порталу auto.ria визначили найпопулярніші універсали за підсумками торгів у 2022 році (за сумою угод купівлі-продажу та перших реєстрацій), й склали список таких.

ТОП-15 універсалів, які найбільше купували українці у 2022

  1. Volkswagen Passat: куплено 28 262 шт., середня ціна — $6 900.
  2. Skoda Octavia: 19 994 шт., $6 500.
  3. Renault Megane: 18 850 шт., $7 900.
  4. Volkswagen Golf: 14 439 шт., $6 500.
  5. Opel Astra: 11 750 шт., $4 900.
  6. Ford Focus: 10 897 шт., $5 500.
  7. Skoda Fabia: 8 737 шт., $5 000.
  8. Audi A4: 7 860 шт., $6 500.
  9. Audi A6: 7 257 шт., $8 000.
  10. Toyota Avensis: 4 961 шт., $6 500.
  11. BMW 3 Series: 4 402 шт., $5 500.
  12. Renault/Dacia Logan: 4 030 шт., $5 100.
  13. Volvo V50: 3 964 шт., $7 300.
  14. Ford Mondeo: 3 175 шт., $6 900.
  15. BMW 5 Series: 2 943 шт., $7 500.
До речі, якщо плануєте купувати авто, не забувайте про обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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