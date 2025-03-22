ТОП-10 найпопулярніших автівок 2025 року — Finance.ua
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ТОП-10 найпопулярніших автівок 2025 року

Технології&Авто
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ТОП-10 найпопулярніших автівок 2025 року
ТОП-10 найпопулярніших автівок 2025 року, Фото: freepik
Станом на початок 2025 року рейтинг найбільш продаваних моделей у світі очолив компактний кросовер Toyota RAV4. Аналіз даних за січень показав, що цих авто було продано понад 73 тисячі одиниць.
Такі дані наводить портал Focus2Move.
Хоча традиційні дизельні та бензинові моделі все ще домінують у рейтингу, кількість нових електромобілів неухильно зростає.
При цьому варто зазначити, що BYD і Tesla зіткнулися з труднощами. Їх продажі сповільнилися через проблеми, які виникли, зокрема, у ланцюжках постачань.
ТОП-10 найпопулярніших авто 2025 року:
  1. Toyota RAV4 — 73 907 (-11,4%).
  2. Toyota Corolla — 70 822 (-26,4%).
  3. Ford F-Series — 69 805 (+42,5%).
  4. Tesla Model Y — 64 400 (-19,6%).
  5. Honda CR-V — 53 492 (-25,2%).
  6. Volkswagen Tiguan — 46 093 (+10,6%).
  7. Chevrolet Silverado — 44 686 (-8,8%).
  8. Hyundai Tucson — 44 623 (-9,8%).
  9. Toyota Camry — 43 455 (-8,1%).
  10. Kia Sportage — 39 333 (-7,7%).
За матеріалами:
УНІАН
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