ТОП- 10 найкращих міст у світі для любителів поїсти (інфографіка)

Експерти проаналізували доступність кулінарних курсів, рейтинги, ціни та глобальний пошуковий попит, і назвали топ-10 найкращих міст світу для гастрономічних подорожей.

Про це пише DailyMail

ЛІдирує в цьому списку Італія.

Перше місце в списку посідає Флоренція — і на це є обґрунтовані причини, зазначає видання. Це місто пропонує 231 кулінарний майстер-клас, 74,5% з яких мають рейтинг чотири зірки або вище.

Флоренція відома своїми м’ясними стравами, такими як «Бістекка алла Флорентіна» — товстий стейк на кісточці. Ще один регіональний делікатес — лампредотто, унікальний сендвіч, приготований з яловичого шлунка. Не варто пропускати і місцеве джелато, а з огляду на те, що це Італія, піца і паста теж будуть чудовими.

На другому місці Палермо, столиця Сицилії, з 50 кулінарними майстер-класами і видатним рейтингом 88% готелів — чотири зірки і вище.

Болонья, відома своїм соусом болоньєзе, посідає третє місце в списку.

На четвертому місці Лісабон у Португалії, відомий своїм культовим десертом паштел-де-ната.

