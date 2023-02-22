ТОП-10 країн - покупців української агропродукції — Finance.ua

ТОП-10 країн - покупців української агропродукції Сьогодні 07:04 — Аграрний ринок

ТОП-10 країн - покупців української агропродукції

Україна у 2022 році змінила географію агроекспорту. Про це йдеться у повідомленні ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Як зазначив заступник директора інституту, академік НААН Микола Пугачов, минулого року Україна експортувала агропродовольства (групи 1-24 УКТЗЕД, а також казеїн, альбуміни, шкури, хутро, шерсть та ін.) на суму $23,6 млрд, що на 15% менше за рекорд 2021 року.

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Китай, який з 2019 року впевнено утримував лідерство в топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції, постійно посилюючи свої позиції, у 2022 році поступився Польщі, яка в 2021 році займала лише сьоме місце рейтингу.

Румунія, яка у 2021 році навіть не входила до топ-20 основних споживачів української агропродукції, минулого року перемістилася на друге місце.

А Угорщина 2022 року продемонструвала майже десятикратне зростання обсягів закупівель і потрапила до топ-10 найбільших імпортерів. Аналогічна ситуація склалася з Болгарією.

Топ-10 споживачів української агропродукції стали:

Польща ($2710 млн);

Румунія ($2557 млн);

Туреччина ($2212 млн);

Китай ($1888 млн);

Іспанія ($1307 млн);

Нідерланди ($1196 млн);

Італія ($923 млн);

Угорщина ($884 млн);

Болгарія ($811 млн);

Індія ($794 млн).

Ці десять країн за минулий рік сформували для вітчизняних експортерів агропродовольства близько 65% валютних надходжень.

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