Tesla випустить офіційний додаток для Apple Watch: які функції будуть доступні — Finance.ua

Tesla випустить офіційний додаток для Apple Watch: які функції будуть доступні Сьогодні 03:20 — Технології&Авто

Tesla випустить офіційний додаток для Apple Watch: які функції будуть доступні

Незабаром Tesla дозволить користувачам Apple Watch керувати своїм електромобілем за допомогою додатку для watchOS.

Про це компанія розповіла в соціальній мережі Х.

Як це працюватиме

У компанії повідомили, що додаток вийде до кінця грудня 2024 року.

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Завдяки йому власники Apple Watch зможуть використовувати свій годинник, як цифровий ключ.

Майбутній додаток для watchOS дозволить:

розблоковувати або блокувати автомобіль;

відчинити багажник;

перевіряти рівень заряду та стан акумулятора;

регулювати параметри клімат-контролю.

До речі, наразі власники Tesla також можуть користуватися деякими з цих функцій на Apple Watch, але тільки через сторонні додатки, такі як Watch for Tesla.

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Зазначається, що офіційний додаток Tesla зʼявиться на watchOS після оновлення основного застосунку на iPhone.

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