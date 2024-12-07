Tesla випустить офіційний додаток для Apple Watch: які функції будуть доступні — Finance.ua
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Tesla випустить офіційний додаток для Apple Watch: які функції будуть доступні

Технології&Авто
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Tesla випустить офіційний додаток для Apple Watch: які функції будуть доступні
Tesla випустить офіційний додаток для Apple Watch: які функції будуть доступні
Незабаром Tesla дозволить користувачам Apple Watch керувати своїм електромобілем за допомогою додатку для watchOS.
Про це компанія розповіла в соціальній мережі Х.

Як це працюватиме

У компанії повідомили, що додаток вийде до кінця грудня 2024 року.
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Завдяки йому власники Apple Watch зможуть використовувати свій годинник, як цифровий ключ.
Майбутній додаток для watchOS дозволить:
  • розблоковувати або блокувати автомобіль;
  • відчинити багажник;
  • перевіряти рівень заряду та стан акумулятора;
  • регулювати параметри клімат-контролю.
До речі, наразі власники Tesla також можуть користуватися деякими з цих функцій на Apple Watch, але тільки через сторонні додатки, такі як Watch for Tesla.
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Зазначається, що офіційний додаток Tesla зʼявиться на watchOS після оновлення основного застосунку на iPhone.
За матеріалами:
mezha.media
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