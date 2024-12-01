На європейський ринок виходить недорогий конкурент Tesla Model (фото) — Finance.ua
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На європейський ринок виходить недорогий конкурент Tesla Model (фото)

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На європейський ринок виходить недорогий конкурент Tesla Model (фото)
На європейський ринок виходить недорогий конкурент Tesla Model (фото)
Електричний кросовер BYD Sealion 07 пропонують у версіях потужністю від 231 до 530 сил. Запас ходу авто становить від 550 до 610 км.
У Європі стартують продажі електрокросовера BYD Sealion 07. Першою країною, де з’явилася модель, стала Норвегія — там електрокар буде доступним із січня за ціною від 469 900 крон (40 200 євро). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий BYD Sealion 07 — 4,8-метровий електричний купе-кросовер, який є доступнішою альтернативою Tesla Model Y та Volkswagen ID.5. Примітно, що в Китаї модель у півтора разу дешевша — коштує від 189 800 юанів (25 000 євро).
Електромобіль BYD Sealion 07 — перша модель на вдосконаленій платформі 3.0 Evo із жорсткішим кузовом. Дизайн кросовера витриманий у новому фірмовому стилі — з тоненькими фарами та рельєфними боковинами.
У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Об’єм багажника електрокросовера становить 500 л. Комплектація включає проєкцію на лобове скло, акустику Dynaudio з функцією караоке та систему напівавтономного руху.

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Фокус
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