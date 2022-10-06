Tesla відмовляється від ультразвукових датчиків у нових автомобілях — Finance.ua

Tesla відмовляється від ультразвукових датчиків у нових автомобілях 06.10.2022, 01:06 — Технології&Авто

Tesla відмовляється від ультразвукових датчиків у нових автомобілях

Компанія Tesla оголосила про припинення використання в своїх автомобілях ультразвукових датчиків (USS) для визначення об’єктів навколишнього світу.

Це частина переходу компанії на технологію допомоги водієві Tesla Vision, яка базується лише на камері, що контрастує з рештою промисловості, яка покладається на поєднання LIDAR, радарів і камер. Electrek повідомляє , що ультразвукові датчики в автомобілях Tesla в основному використовуються для виявлення на короткій відстані, щоб допомогти з паркуванням і попередженням про зіткнення.

Датчики спочатку зникнуть цього місяця з нових автомобілів Model 3 і Model Y, які продаються в Північній Америці, Європі, на Близькому Сході та на Тайвані, а потім поширяться по всьому світу, йдеться в повідомленні Tesla. Наступного року компанія планує припинити використовувати датчики в автомобілях Model S і Model X.

У Tesla кажуть, що відмова від ультразвукових датчиків не вплине на рейтинг безпеки автомобілів при аваріях. Однак автомобілі, які поставляються без датчиків, «тимчасово» втратять доступ до деяких функцій, зокрема Park Assist, Autopark, Summon і Smart Summon. Компанія має намір відновити ці функції, коли вони будуть однаково добре працювати за допомогою її системи на основі камери.

Відмова від ультразвукових датчиків послідувала за аналогічним оголошенням Tesla минулого року про те, що вона більше не буде поставляти автомобілі з радаром . У майбутньому компанія натомість покладатиметься виключно на свою систему Tesla Vision на основі камери для функцій допомоги водієві.

Як і у випадку з видаленням ультразвукових датчиків, видалення радара минулого року призвело до тимчасових обмежень, накладених на кілька функцій, таких як Smart Summon. Протягом кількох місяців ці обмеження згодом були пом’якшені , і тепер Tesla каже, що ці автомобілі «зберегли або покращили свої рейтинги активної безпеки в США та Європі» і що функції безпеки, такі як автоматичне екстрене гальмування пішоходів, насправді краще з камерами, ніж з радаром.

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Але минулорічний відхід від радарів не обійшовся без проблем. Це відбулося одночасно зі збільшенням кількості повідомлень про «фантомне розбиття» , коли системи допомоги водієві автомобіля застосовують гальма, оскільки вони помилково вважають, що автомобіль ось-ось зіткнеться з чимось. The Washington Post повідомила про різке збільшення скарг до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху щодо проблем з автоматичним гальмуванням, що збіглося з тим, коли Tesla припинила доставку транспортних засобів з радарними датчиками.

Якщо ви хочете дізнатися, чи обладнано Tesla датчиками, Drive Tesla Canada має корисну схему розташування датчиків на передньому та задньому бамперах автомобіля.

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