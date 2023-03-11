Tesla може відкликати 120 тисяч електричних кросоверів Model Y: названо причину — Finance.ua
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Tesla може відкликати 120 тисяч електричних кросоверів Model Y: названо причину

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Державна адміністрація контролю безпеки на дорогах США (National Highway Traffic Safety Administration, скорочено NHTSA) розпочала розслідування щодо 120 тисяч електрокросоверів Tesla Model Y. Приводом для розслідування стали скарги власників електрокарів на від’єднання рульового колеса від колонки, пише ampercar.
Tesla може відкликати 120 тисяч електричних кросоверів Model Y: названо причину
Наразі відомо про два такі випадки. Як з’ясувалося, що це сталося через відсутність болта, який кріпить рульове колесо до кермової колонки. В обох електромобілів довелося зняти елемент управління, а потім знову прикріпити їх до колонки належним чином.
На даний момент розслідування проблеми перебуває на попередньому етапі. Як тільки фахівці NHTSA з’ясують всю необхідну інформацію та визначать, чи носить проблема масовий характер, і чи загрожує вона безпеці, буде ухвалено рішення про проведення кампанії відкликання.
Минулого місяця стало відомо, що Tesla запускає масштабну кампанію відкликання в США, в рамках якої відкличе 362 тисячі електрокарів через проблеми з програмним забезпеченням, які можуть призвести до ДТП.
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За матеріалами:
Finance.ua
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