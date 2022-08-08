Tesla буде дробити свої акції 1 до 3: ціна впаде приблизно до $300 — Finance.ua
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Tesla буде дробити свої акції 1 до 3: ціна впаде приблизно до $300

Фондовий ринок
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Tesla буде дробити свої акції 1 до 3: ціна впаде приблизно до $300
Tesla буде дробити свої акції 1 до 3: ціна впаде приблизно до $300
Акціонери Tesla схвалили поділ акцій у співвідношенні три до одного, оскільки виробник електромобілів прагне залучити ще більше роздрібних інвесторів.
Як повідомляє Bloomberg, поділ призведе до зниження вартості акцій Tesla з $925,9 до приблизно $300.
Попри те, що поділ акцій не впливає на бізнес-модель компанії, він створює відчуття доступності, знижуючи ціну акцій, особливо для інвесторів-початківців.
«Час поділу акцій Tesla виглядає бездоганним», — сказав аналітик Roth Capital Partners Крейг Ірвін, зазначивши, що голосування акціонерів відбувається в той час, коли «ринок, здається, рухається в правильному напрямку».
Для компанії це буде друге дроблення акцій за два роки, оскільки у серпні 2020 року рада директорів вже схвалювала подібний спліт акцій, але з дробленням 1 до 5. Тоді це призвело до різкого зростання ціни акцій на 60% з дня оголошення до дати виконання спліту. При цьому більшість ризиків, які обтяжували компанію на початку цього року, все ще зберігаються: перебої в ланцюзі поставок ще не усунені, напруга між США та Китаєм лише зростає, а Ілон Маск бере участь у потенційно тривалому та дорогому судовому процесі з Twitter.
За матеріалами:
Ain.Ua
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