Таємнича «пташка» Китаю: експерти розповіли, з чого Пекін «скопіював» свій літак — Finance.ua
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Таємнича «пташка» Китаю: експерти розповіли, з чого Пекін «скопіював» свій літак

Технології&Авто
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Таємнича «пташка» Китаю: експерти розповіли, з чого Пекін «скопіював» свій літак
Таємнича «пташка» Китаю: експерти розповіли, з чого Пекін «скопіював» свій літак
Китайських інженерів, які створили винищувач-бомбардувальник JH-XX (умовне позначення), могли надихнути американські розробки часів Холодної війни. Про це повідомляє Defense Express.
Не секрет, що у питанні розробки озброєнь Пекін часто спирається на західні зразки. Але серед серійних американських чи європейських машин не має нічого, що було б хоча б віддалено схоже на JH-XX, який нещодавно почав програму випробувань.
У той же час, спеціалісти звертають увагу на нереалізований проєкт американського бомбардувальника McDonnell Douglas A-12 Avenger II. Цей літак створювали за технологією стелс. Він був повинен замінити Grumman A-6 Intruder у складі Військово-морських сил США.
Розробку припинили у 1991-му через вискоку вартість. Зазначимо, що в різних джерелах ціну одного такого літака вказують у діапазоні 84−165 млн доларів.
Фахівці вважають, що як і у випадку з A-12, головним завданням для JH-XX буде проникнення у ворожу зону ППО. На допомогу в цьому випадку прийде малопомітність.
У той же час, JH-XX не є «‎копією"‎ в повному сенсі цього слова, адже технології за останні десятиріччя зробили величезний крок вперед.
Передбачається, що JH-XX матиме набагато більший бойовий радіус, ніж A-12. «‎Бойовий радіус JH-XX нібито має становити доволі фантастичні 3000 км. Це для Китаю певною мірою сакральна відстань від узбережжя до Гуаму, де розміщена надпотужна авіабаза США», — пише ‎Defense Express. ‎ ‎
За матеріалами:
УНІАН
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