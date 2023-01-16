Таїланд планує з червня запровадити податок для туристів: скільки доведеться заплатити — Finance.ua
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Таїланд планує з червня запровадити податок для туристів: скільки доведеться заплатити

Світ
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Таїланд планує з червня запровадити податок для туристів: скільки доведеться заплатити
Таїланд планує з червня запровадити податок для туристів: скільки доведеться заплатити
Таїланд планує почати стягувати туристичний збір у розмірі 300 бат (близько 9 доларів США) із червня 2023 року з мандрівників, які прибувають до країни літаками.
Як пише The Independent, збір буде одноразовим і стягуватиметься з авіапасажирів після прибуття в країну. Міністр туризму країни Пхіпхат Ратчакітпракарн заявив, що зібрані кошти підуть на допомогу туристам, які постраждали внаслідок нещасних випадків, а також на розвиток туристичних напрямків.
При цьому, за його словами, з іноземців, які мають дозвіл на роботу та прикордонну перепустку, збори не стягуватимуться.
«Стягування зборів з туристів, які прибувають наземним транспортом, вимагає подальшого вивчення, наприклад, визначення того, чи сума збору повинна бути меншою за 300 бат, оскільки середня тривалість перебування таких гостей становить лише одну-дві ночі», — раніше також заявляв міністр туризму Таїланду.
Такий крок було вперше запропоновано минулого року, тепер профільне міністерство остаточно узгодило суму та метод збору податку. Пропозицію щодо запровадження додаткового збору для туристів з червня 2023 року ще має затвердити Кабінет міністрів Таїланду.
За матеріалами:
УНІАН
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