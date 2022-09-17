SWIFT почне використовувати блокчейн технології — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SWIFT почне використовувати блокчейн технології

Фінтех і Картки
262
SWIFT почне використовувати блокчейн технології
SWIFT почне використовувати блокчейн технології
SWIFT — міжнародна банківська система передавання інформації та здійснення платежів — запускає пілотний проект разом з фінтех-компанією Symbiont. Мета — надання точних даних фінансовим компаніям за допомогою технологій блокчейну. До ініціативи приєдналися фінансові гіганти Vanguard, Citigroup, American Century Investments і Northern Trust.
«Об’єднуючи платформу Symbiont і смартконтракти з глобальною мережею SWIFT, ми можемо автоматично і безперешкодно узгоджувати дані з кількох корпоративних джерел та передавати їх за призначенням», — пояснив директор з інновацій SWIFT Том Зшах. Аналітики кажуть, що новий підхід допоможе банківському оператору підвищити свою актуальність в умовах появи у різних країнах власних державних цифрових активів (CBDC).
Пілотний проект SWIFT та Symbiont допоможе провайдерам пересилати потрібні дані клієнтам по всьому світу в реальному часі. Завдяки запатентованій технологічній платформі Symbiont та смартконтрактам, SWIFT очікує досягти «мережевого ефекту, який залучить понад 11 тисяч установ, підключених до нової блокчейн-інфраструктури по всьому світу».
Як глобальна фінансова артерія, SWIFT доставляє захищені повідомлення у понад 200 країн, направляючи трильйони доларів у міжнародні транзакції. Зазначимо, що міжбанківська система привернула велику увагу світового суспільства та дипломатів після російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Згодом США та Європа відключили ряд російських банків від SWIFT.
Додамо, що SWIFT — не єдина платіжна система, яка цікавиться використанням блокчейн-технологій та криптовалюти. Так, наприкінці червня платіжна система Visa оголосила про запуск банківських карток у Латинській Америці, що підтримуватимуть криптовалютні платежі. Запуск відбувся у партнерстві з Латиноамериканськими стартапами: Satoshi Tango, Lemon Cash, Zro Bank та Afterbank.
За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.