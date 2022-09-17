SWIFT почне використовувати блокчейн технології — Finance.ua

SWIFT почне використовувати блокчейн технології Вчора 04:16 — Фінтех і Картки

SWIFT почне використовувати блокчейн технології

SWIFT — міжнародна банківська система передавання інформації та здійснення платежів — запускає пілотний проект разом з фінтех-компанією Symbiont. Мета — надання точних даних фінансовим компаніям за допомогою технологій блокчейну. До ініціативи приєдналися фінансові гіганти Vanguard, Citigroup, American Century Investments і Northern Trust.

«Об’єднуючи платформу Symbiont і смартконтракти з глобальною мережею SWIFT, ми можемо автоматично і безперешкодно узгоджувати дані з кількох корпоративних джерел та передавати їх за призначенням», — пояснив директор з інновацій SWIFT Том Зшах. Аналітики кажуть, що новий підхід допоможе банківському оператору підвищити свою актуальність в умовах появи у різних країнах власних державних цифрових активів (CBDC).

Пілотний проект SWIFT та Symbiont допоможе провайдерам пересилати потрібні дані клієнтам по всьому світу в реальному часі. Завдяки запатентованій технологічній платформі Symbiont та смартконтрактам, SWIFT очікує досягти «мережевого ефекту, який залучить понад 11 тисяч установ, підключених до нової блокчейн-інфраструктури по всьому світу».

Як глобальна фінансова артерія, SWIFT доставляє захищені повідомлення у понад 200 країн, направляючи трильйони доларів у міжнародні транзакції. Зазначимо, що міжбанківська система привернула велику увагу світового суспільства та дипломатів після російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Згодом США та Європа відключили ряд російських банків від SWIFT.

Додамо, що SWIFT — не єдина платіжна система, яка цікавиться використанням блокчейн-технологій та криптовалюти. Так, наприкінці червня платіжна система Visa оголосила про запуск банківських карток у Латинській Америці, що підтримуватимуть криптовалютні платежі. Запуск відбувся у партнерстві з Латиноамериканськими стартапами: Satoshi Tango, Lemon Cash, Zr o Bank та Afterbank.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.