«Свіжі» легковики з Китаю: які моделі купують частіше та скільки вони коштують — Finance.ua

«Свіжі» легковики з Китаю: які моделі купують частіше та скільки вони коштують Сьогодні 13:01 — Технології&Авто

Уважно вивчивши сегмент українського авторинку легковиків, вироблених в Китаї, експерти auto.ria дійшли висновку, що є 2 основні групи китайських авто на українській «вторинці». Перша — умовні піонери, у діапазоні 2005−2013 років випуску, переважно марок Chery та Geely, бюджетних версій, парк яких зменшується. Друга — група «майже нових» авто, віком до 5 років, які поступово здобувають все більшу популярність серед українських автомобілістів. Про неї зараз і поговоримо.

Більшість з цих легковиків — електромобілі. За інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС, серед куплених «китайців» за перші 4 місяці 2023 року таких 86%. І ще більше серед них кросоверів — частка SUV тут сягає 93%. Середні ціни машин, котрі будуть у списку що далі, визначені з актуальних пропозицій про продаж, розміщених на AUTO. RIA, й складають від $9500 до $55 700. Отже, якщо коротко, до цього огляду потрапили легковики, вироблені у Китаї, віком не більше 5 років, частина з яких насправді пропонується до продажу у стані цілком нових. Як уже було згадано, це не обов’язково продукти виключно місцевих брендів, таких як BYD або Chery — у списку також будуть легковики від Volkswagen, Honda та навіть Tesla, виготовлені китайськими автофабриками, переважно для місцевого ринку.

До списку потрапили ті моделі, яких було найбільше куплено на початку 2023 року, і ця статистика дає впевнену відповідь одразу на два питання: чи купують «свіжі» китайські авто, і якщо так — то які саме, та у якій кількості. Ці дані, а також середня ціна для авто з роком випуску не далі 2018, буде вказана під фото кожної з моделей, представлених у цьому огляді.

1. Volkswagen ID.4

Куплено — 943 шт.

Середня ціна — $35 000



2. Honda M-NV

Куплено — 506 шт.

Середня ціна — $24 800

3. Volkswagen ID.6

Куплено — 119 шт.

Середня ціна — $41 900

4. Tesla Model Y

Куплено — 82 шт.

Середня ціна — $49 500

5. Chery Tiggo 2

Куплено — 55 шт.

Середня ціна — $9500

6. Honda eNS1

Куплено — 54 шт.

Середня ціна — $32 200

7. Weltmeister EX5

Куплено — 46 шт.

Середня ціна — $22 000

8. Haval H6

Куплено — 46 шт.

Середня ціна — $20 000

9. Chery Tiggo 4

Куплено — 35 шт.

Середня ціна — $14 500

10. Tesla Model 3

Куплено — 31 шт.

Середня ціна — $34 800

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