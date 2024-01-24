Світові ціни на нафту пішли вниз: ринок очікує на новини зі США — Finance.ua
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Світові ціни на нафту пішли вниз: ринок очікує на новини зі США

Енергетика
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Станом на 24 січня котирування нафти слабко знижуються на торгах, трейдери чекають щотижневих даних про запаси енергоносіїв у США. За даними enkorr, станом на ранок березневі ф’ючерси на Brent здешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,15 (0,19%), до $79,4 за барель.
Березневі ф’ючерси на WTI на цей час дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,14 (0,19%), до $74,23 за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на $0,39 (0,5%), до $74,37 за барель.
Оцінки Американського інституту нафти (API) показали різке скорочення запасів нафти в Штатах минулого тижня — на 6,674 млн барелів. Міненерго США розкриє свої дані про запаси пізніше 24 січня.
Аналітики, опитані S&P Global Commodity Insights, у середньому очікують, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 3 млн барелів, запаси бензину — зросли на 1 млн барелів, дистилятів — скоротилися на 81 тис барелів.
Трейдери продовжують стежити за подіями на Близькому Сході, а також за ситуацією у Північній Дакоті, де видобуток нафти скоротився через морозну погоду, зазначає MarketWatch.
За матеріалами:
УНІАН
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