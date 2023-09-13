Світ перебуває на «початку кінця» ери викопного палива — МЕА Сьогодні 05:32 — Енергетика

Світ перебуває на «початку кінця» ери викопного палива — МЕА

Світ знаходиться на «початку кінця» ери викопного палива, вважає Міжнародне енергетичне агентство. МЕА прогнозує, що попит на нафту, природний газ і вугілля досягне піку до 2030 року.

Про це повідомляє FT

Нові прогнози Міжнародного енергетичного агентства передбачають, що споживання трьох основних видів викопного палива почне знижуватися вже в цьому десятилітті завдяки швидкому зростанню відновлюваної енергетики та поширенню електромобілів.

«Ми є свідками початку кінця ери викопного палива, і повинні підготуватися до наступної ери. Це свідчить про те, що кліматична політика працює», — сказав глава МЕА Фатіх Біроль про прогнози, які будуть опубліковані наступного місяця у виданні організації «Перспективи світової енергетики».

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Біроль привітав «історичний поворотний момент», але закликав політиків робити більше для прискорення енергетичного переходу і скорочення викидів, попри політичні перешкоди на шляху до декарбонізації.

Уряди в усьому світі збільшили інвестиції у відновлювані джерела енергії у відповідь на зміну клімату та енергетичну кризу, спричинену російським вторгненням в Україну, але багато з них зіштовхнулися з негативною реакцією на ці витрати під час кризи вартості життя.

МЕА заявило минулого року, що сукупний попит на викопне паливо може досягти піку близько 2030 року. Але зараз переглянуло свої прогнози, оскільки за останні 12 місяців прискорилося впровадження технологій відновлюваної енергетики.

Біроль також підкреслив «структурні зрушення» в економіці Китаю, оскільки вона переходить від важкої промисловості до менш енергоємних галузей і послуг.

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«За останні 10 років на Китай припадає близько третини зростання попиту на природний газ у світі і дві третини зростання попиту на нафту. Сонячна, вітрова та ядерна енергетика поглинуть потенційне зростання використання вугілля у Китаї», — сказав Біроль.

Він також додав, що політики повинні бути «спритними», аби адаптуватися до енергетичного переходу, стверджуючи, що його можна прискорити за допомогою «сильнішої кліматичної політики», попри занепокоєння в західних столицях щодо ставлення населення до швидких змін.

США та ЄС запустили амбітні програми підтримки розвитку відновлюваної енергетики, але зіштовхнулися з критикою з боку політичних опонентів щодо витрат.

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Цього місяця голова Європейського парламенту Роберта Метсола попередила, що кліматична політика Брюсселя ризикує привернути виборців до популістських партій, тоді як у Великій Британії уряд підтримав нове буріння нафтових і газових свердловин, а також розкритикував розширення лондонської зони з наднизьким рівнем викидів.

Біроль заявив, що великі нові проекти з видобутку викопного палива ризикують стати активами, які не будуть використовуватися, визнавши при цьому, що певні інвестиції в постачання нафти і газу знадобляться для компенсації зниження видобутку на наявних родовищах.

МЕА зіштовхнулося з критикою з боку великих виробників викопного палива, які попереджають, що недостатнє інвестування у постачання нафти і газу загрожує майбутніми енергетичними кризами, якщо прогнози щодо піку споживання виявляться занадто оптимістичними.

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У квітні країни ОПЕК звинуватили МЕА у розпалюванні «волатильності» на ринках через заклики припинити інвестувати в нові нафтові проекти.

«Нафтогазові компанії можуть не тільки неправильно оцінювати громадську думку, вони можуть неправильно оцінювати ринок, якщо очікують подальшого зростання попиту на нафту і газ протягом цього десятиліття. Нові великомасштабні проекти з видобутку викопного палива несуть не лише великі кліматичні ризики, але й великі фінансові ризики», — заявив Біроль.

Він закликав політиків зберігати пильність, попередивши, що викиди повинні швидко знизитися після піку в середині 2020-х років, щоб мати шанс обмежити глобальне потепління до 1,5 градуса.

«Ми очікуємо, що в середині цього десятиліття глобальні викиди досягнуть піку, але до реалізації наших кліматичних цілей ще далеко, навіть з додатковими заходами. Ми можемо прискорити цей процес, якщо запровадимо правильну нову політику. Це в наших руках», — сказав Біроль.

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