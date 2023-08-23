Велика Британія виділяє Україні 245 млн доларів на закупівлю ядерного палива — Finance.ua
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Велика Британія виділяє Україні 245 млн доларів на закупівлю ядерного палива

Енергетика
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Велика Британія виділяє Україні 245 млн доларів на закупівлю ядерного палива
Велика Британія виділяє Україні 245 млн доларів на закупівлю ядерного палива
Уряд Великої Британії виступить гарантом для України щодо угоди про експортне фінансування на суму 192 мільйони фунтів стерлінгів (245 мільйонів доларів) для закупівлі ядерного палива у низки виробників, включаючи британські компанії.
Про це заявив міністр енергетики Великої Британії Грант Шеппс, передає Reuters.
Під час свого візиту до Києва британський міністр зазначив, що енергетична система України отримала серйозні пошкодження внаслідок масованих російських атак минулої зими.
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Таким чином, додав він, енергосистема стала більш залежною від атомних електростанцій, що старіють, які до повномасштабної війни забезпечували близько половини електроенергії України.
«Ця гарантія, яку ми надамо, покликана допомогти Україні гарантувати, що… їхнє ядерне паливо не надходитиме через росію в майбутньому… Ці гроші гарантуватимуть, що вони надійдуть із набагато надійніших джерел», — заявив Шеппс.
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За словами голови Міненерго Британії, одним із таких джерел буде частково британський консорціум з ядерного палива Urenco.
Нагадаємо, що наразі Україна контролює 3 із 4 діючих атомних електростанцій. Четверта — Запорізька АЕС, була захоплена російськими окупантами у березні 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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