У Славутичі побудують ядерний науковий хаб — Finance.ua

У Славутичі побудують ядерний науковий хаб Сьогодні 18:39 — Технології&Авто

У Славутичі побудують ядерний науковий хаб

У місті Славутич побудують Північно-український ядерний науковий хаб. Про це повідомляє видання «Промисловий портал».

Проект реалізує Агентство регіонального розвитку та міська влада Славутича з залученням зацікавлених сторін. До роботи планують залучити моніторингові групи МАГАТЕ та науковців у сфері ядерної енергетики з усього світу.

Що це таке

Північно-український ядерний науковий хаб розміститься на базі будівлі Центру професійного розвитку міста. Унікальною особливістю хабу стане власний цифровий тренажер-двійник перспективних ядерних реакторів.



У хабі будуть конференц-зали, оупенспейси, а також місцева філія НТУУ «КПІ». Строків реалізації обʼєкту не повідомляють.

За задумом влади, хаб сприятиме розвитку Чорнобильської АЕС, шукатиме шляхи подальшого застосування відчужених територій, розвитку зеленої енергетики на базі закритої електростанції, дозволить розглядати проєкти зі збереження та утилізації ядерних відходів, які утворюються в результаті роботи українських атомних станцій.

Чому Славутич

З допомогою хабу у Славутичі хочуть створити своєрідний «мозковий центр» ядерної та зеленої енергетики в Україні.

Місто побудували після аварії на Чорнобильській АЕС для того, щоб розселити тисячі співробітників станції, евакуйованих з зараженої території. Тодішня влада вирішила, що Чорнобильська АЕС продовжуватиме виробництво електроенергії, а тому її співробітники працювали і далі, добираючись до станції на електропотягах та автотранспорті.

Після остаточного закриття ЧАЕС у 2000 році, тисячі містян втратили роботу. Того ж року «Енергоатом» створив підприємство «Атомремонтсервіс», яке спеціалізується на ремонті й обслуговуванні атомних електростанцій, будівництві об'єктів атомної енергетики. Попри це, роботи вистачає не всім, тому спостерігається поступовий відтік населення до Чернігова та Києва.

Північно-український ядерний науковий хаб сприятиме розвитку монопрофільного міста. Ініціатори проекту сподіваються забезпечити роботою місцеве населення у сфері атомної енергетики та ІТ.

Чому це цікаво

Українці вже відчули на собі, що таке нестача електроенергії. У стратегії розвитку енергетики в Україні до 2050 року важливим пунктом є розбудова саме атомної генерації. Планується будівництво 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, створення в Україні мережі малих ядерних реакторів на основі технологій американської компанії Westinghouse, підтримання в експлуатації вже активних блоків чотирьох українських АЕС.

Славутич — місто з великим досвідом у сфері ядерної енергетики. Тож логічно створити тут центр інновацій у даній галузі. Мова йде також про розвиток нових напрямків діяльності у місті, перш за все наукового.

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