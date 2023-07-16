Які країни цього року імпортували найбільше російського викопного палива — Finance.ua
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Які країни цього року імпортували найбільше російського викопного палива

Енергетика
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Які країни цього року імпортували найбільше російського викопного палива
Які країни цього року імпортували найбільше російського викопного палива
Експорт енергоносіїв завжди був головною статтею російського експорту та державного бюджету. Саме експортом газу путін намагався шантажувати Європу, і саме щодо цього сектора економіки було найважче запровадити санкції. Проте Захід зміг накласти низку обмежень на постачання нафти та газу, і тепер росія змушена шукати нові ринку для збуту своєї продукції.
Про це пише портал «Слово і діло».
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
Найбільшим клієнтом росії з купівлі викопного палива є Китай: цього року сума імпорту склала 28,7 млрд доларів, майже все це нафта.
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На другому місці Євросоюз, який імпортував з росії викопного палива на 17,869 млрд доларів: нафта — 10,874 млрд і газу на 6,995 млрд.
Вартість імпорту російського викопного палива Індією в першому півріччі склала 16,071 млрд доларів: нафта — 13,608 млрд і вугілля — 2,463 млрд доларів.
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Туреччина цього року купила у росії викопного палива на 12,126 млрд доларів: нафта — 7,795 млрд, газ — 2,965 млрд, вугілля — 1,666 млрд.
Об'єднані Арабські Емірати у першому півріччі купили у росії нафти на 2,353 млрд доларів. Вартість імпорту Південною Кореєю становила 2,220 млрд доларів: нафта — 0,540 млрд, газ — 0,374 млрд, вугілля — 1,306 млрд.
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Інші країни — Словаччина, Угорщина, Японія, Сінгапур, Бельгія, Бразилія, Саудівська Аравія, Іспанія, Єгипет, Нідерланди, Болгарія, Малайзія, Італія та Чехія — цього року імпортували з росії викопного палива на суму від 1 до 2 млрд доларів. Здебільшого це була нафта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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