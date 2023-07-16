Які країни цього року імпортували найбільше російського викопного палива — Finance.ua

Які країни цього року імпортували найбільше російського викопного палива Сьогодні 21:34 — Енергетика

Які країни цього року імпортували найбільше російського викопного палива

Експорт енергоносіїв завжди був головною статтею російського експорту та державного бюджету. Саме експортом газу путін намагався шантажувати Європу, і саме щодо цього сектора економіки було найважче запровадити санкції. Проте Захід зміг накласти низку обмежень на постачання нафти та газу, і тепер росія змушена шукати нові ринку для збуту своєї продукції.

Про це пише портал «Слово і діло».

Інфографіка: «Слово і діло»

Найбільшим клієнтом росії з купівлі викопного палива є Китай: цього року сума імпорту склала 28,7 млрд доларів, майже все це нафта.

На другому місці Євросоюз, який імпортував з росії викопного палива на 17,869 млрд доларів: нафта — 10,874 млрд і газу на 6,995 млрд.

Вартість імпорту російського викопного палива Індією в першому півріччі склала 16,071 млрд доларів: нафта — 13,608 млрд і вугілля — 2,463 млрд доларів.

Туреччина цього року купила у росії викопного палива на 12,126 млрд доларів: нафта — 7,795 млрд, газ — 2,965 млрд, вугілля — 1,666 млрд.

Об'єднані Арабські Емірати у першому півріччі купили у росії нафти на 2,353 млрд доларів. Вартість імпорту Південною Кореєю становила 2,220 млрд доларів: нафта — 0,540 млрд, газ — 0,374 млрд, вугілля — 1,306 млрд.

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Інші країни — Словаччина, Угорщина, Японія, Сінгапур, Бельгія, Бразилія, Саудівська Аравія, Іспанія, Єгипет, Нідерланди, Болгарія, Малайзія, Італія та Чехія — цього року імпортували з росії викопного палива на суму від 1 до 2 млрд доларів. Здебільшого це була нафта.

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