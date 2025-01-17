Suzuki показала оригінальне сімейне авто (фото) — Finance.ua

Suzuki показала оригінальне сімейне авто (фото)
У Японії презентували новий Suzuki Solio. Компактний мінівен надходить у продаж за ціною від 1 926 100 єн ($12 500).
Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Мінівен Suzuki Solio є наступником відомої моделі Wagon R. Він створений на платформі HEARTECT, яку також використовує Suzuki Swift, проте дещо компактніший за хетчбек.
Розміри Suzuki Solio 2025:
- довжина — 3790 мм;
- ширина — 1645 мм;
- висота — 1745 мм;
- колісна база — 2480 мм.
Новий Suzuki Solio зовні зовсім не схожий на свого побратима, адже вирізняється рубаним стилем із вертикальними задніми стійками та коротким високим капотом. Задні двері є зсувними.
Примітно, що для авто пропонують два різних варіанти дизайну. Мінівен Suzuki Solio Bandit вирізняється агресивнішою передньою частиною з широкою решіткою радіатора.
У салоні щиток приладів розташований по центру передньої панелі — акурат над сенсорним дисплеєм. Базова комплектація включає електронне стоянкове гальмо, адаптивний круїз-контроль та систему автоматичного гальмування.
Новий Suzuki Swift став донором 1,2-літрового бензинового двигуна на 82 к. с. із «м'якою» гібридною установкою та варіатора. Середня витрата пального становить 4,5 л/100 км. За доплату для Suzuki Solio 2025 доступний повний привід.
Поділитися новиною