Suzuki показала оригінальне сімейне авто (фото) — Finance.ua

Suzuki показала оригінальне сімейне авто (фото) Сьогодні 02:44 — Технології&Авто

Suzuki показала оригінальне сімейне авто (фото)

У Японії презентували новий Suzuki Solio. Компактний мінівен надходить у продаж за ціною від 1 926 100 єн ($12 500).

Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Мінівен Suzuki Solio є наступником відомої моделі Wagon R. Він створений на платформі HEARTECT, яку також використовує Suzuki Swift, проте дещо компактніший за хетчбек.

Стандартний Suzuki Solio

Suzuki Solio Bandit вирізняється агресивнішим дизайном

Розміри Suzuki Solio 2025:

довжина — 3790 мм;

ширина — 1645 мм;

висота — 1745 мм;

колісна база — 2480 мм.

Новий Suzuki Solio зовні зовсім не схожий на свого побратима, адже вирізняється рубаним стилем із вертикальними задніми стійками та коротким високим капотом. Задні двері є зсувними.

Примітно, що для авто пропонують два різних варіанти дизайну. Мінівен Suzuki Solio Bandit вирізняється агресивнішою передньою частиною з широкою решіткою радіатора.

У салоні щиток приладів розташований по центру передньої панелі — акурат над сенсорним дисплеєм. Базова комплектація включає електронне стоянкове гальмо, адаптивний круїз-контроль та систему автоматичного гальмування.

Новий Suzuki Swift став донором 1,2-літрового бензинового двигуна на 82 к. с. із «м'якою» гібридною установкою та варіатора. Середня витрата пального становить 4,5 л/100 км. За доплату для Suzuki Solio 2025 доступний повний привід.

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