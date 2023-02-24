Suzuki готує свій аналог Toyota Іnnova — Finance.ua

Suzuki готує свій аналог Toyota Іnnova Сьогодні 01:59 — Фондовий ринок

На індійському автомобільному ринку в ціновому сегменті від 7 000 до 20 000 доларів пропонується дуже багато моделей різних сегментів — компактні кросовери завдовжки до 4 метрів, невеликі хетчбеки, седани преміум-класу та інше. І у всіх них представлені машини бренду Maruti Suzuki.

Тепер компанія має намір нав’язати конкурентну боротьбу і в більш дорогих сегментах. Нещодавно випущений кросовер Grand Vitara є найдорожчою моделлю марки в Індії. Його флагманська комплектація коштує близько 29 000 дол. Цей автомобіль добре продається і вже став одним із найпопулярніших у своєму сегменті. Однак цього року Maruti Suzuki має намір випустити ще дорожчу модель.

Цією новинкою стане 7-місний кросовер на базі Toyota Innova HyCross Hybrid. Цей автомобіль, як і Grand Vitara, вироблятиметься в Індії неподалік Бангалору. Напередодні цього запуску незалежний художник Пратюш Раут створив рендерні зображення, де продемонстрував майбутній кросовер.

Судячи з фото, модель отримає оновлену передню панель, тоді як дизайн бокових сторін залишиться практично недоторканим. «Взутий» автомобіль у стильні легкосплавні колісні диски. Можливо, Maruti Suzuki прикрасить кузов машини масою хромованих елементів, щоб відрізнити його від базової Toyota. У той же час, паркетник збереже агресивний та спортивний характер Innova HyCross (фото користувача: Пратюш Раут).

Avtosota За матеріалами:

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