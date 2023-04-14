Суд повернув Києву землю на 700 млн грн: ділянку 17 гектарів "взяли в оренду" всупереч закону — Finance.ua

Суд повернув Києву землю на 700 млн грн: ділянку 17 гектарів "взяли в оренду" всупереч закону Вчора 19:33 — Казна та Політика

Суд повернув Києву землю на 700 млн грн: ділянку 17 гектарів "взяли в оренду" всупереч закону

Суд у Києві скасував право оренди 17 га комунальної землі у Голосіївському районі (вул. Промислова). Виявилося, що одна з компаній незаконно користувалася ділянкою з 2020 року, а після в обхід всіх процедур «передала» право користування іншій фірмі.

Вартість земельної ділянки оцінюється у 700 млн гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Рішення про відміну права оренди ухвалив Господарський суд Києва.

Так, за даними прокурорів, приватне суспільство у березні 2020 року, більш ніж через рік після припинення права оренди без будь-яких правових підстав здійснило реєстрацію права користування землею. Після того, як фірма придбала промислову базу (155 кв. м), розташовану на цій ділянці, право оренди було перереєстровано на інше товариство.

Внаслідок цього право оренди було нелегальним для обох компаній. «Реєстрацію... здійснено з порушенням вимог чинного законодавства, за відсутності волевиявлення його законного власника — Київської міської ради», — наголосили у прокуратурі

Там також пояснили, що право користування неможливо було передати через купівлю промислової бази. Адже минулий власник цього майна також не мав права на користування комунальною землею.

Із такими аргументами прокуратура звернулася до суду. Позовні вимоги прокурорів було задоволено в повному обсязі.

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