Суд арештував землі дружини лідера ОПЗЖ Марченко на понад 300 мільйонів — Finance.ua

Суд арештував землі дружини лідера ОПЗЖ Марченко на понад 300 мільйонів Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Суд наклав арешт на земельні ділянки Оксани Марченко, дружини лідера забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, загальною вартістю понад 303 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За клопотанням Бориспільської окружної прокуратури суд арештував земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га та базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м.

Як пояснили в прокуратурі, мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, що знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є Марченко та ексміністр доходів і зборів часів Януковича.

Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб. Вартість арештованих ділянок становить понад 303 млн грн.

Наразі триває процедура передачі арештованого майна Національному агентству з розшуку та менеджменту активів, одержаних корупційним шляхом.

Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем здійснює Бориспільське районне управління ГУНП в Київській області.

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Економічна Правда За матеріалами:

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