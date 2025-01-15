Струс на криптоарені: XYZVerse перевершить DOGE та SHIB із зростанням на 5000% — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Струс на криптоарені: XYZVerse перевершить DOGE та SHIB із зростанням на 5000% Сьогодні 09:50 — Криптовалюта

Струс на криптоарені: XYZVerse перевершить DOGE та SHIB із зростанням на 5000%

Новий претендент готовий перевернути світ цифрових валют із прогнозованим зростанням на 5000%. XYZVerse стає потужним конкурентом, готовим перевершити таких відомих токенів, як Dogecoin та Shiba Inu. Інвестори уважно спостерігають за цим потенційним гігантом, який обіцяє змінити правила гри. Чи стане ринок свідком наступного великого успіху?

XYZ: Наступний чемпіон мем-коїнів, готовий підкорити 2025 рік

Гра почалася, і XYZ готовий генерувати рекордний прибуток із невпинним зростанням! Цей сенсаційний спортивно-мемний токен обіцяє стати найбільшою подією 2025 року, привертаючи увагу як криптоентузіастів, так і спортивних фанатів по всьому світу.

XYZ планує вражаюче зростання на 7400%, залишаючи позаду таких лідерів, як BOME та WIF.

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XYZ — це зірка екосистеми XYZVerse, нагородженої як «Найкращий новий мем-проєкт». Ця платформа об’єднує азарт спортивних ставок із енергією мемів, створюючи ідеальний майданчик як для криптоентузіастів, так і для шанувальників спорту.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) торгується в діапазоні від $0.30 до $0.38. За останній тиждень його ціна впала на 11,42%, а за останній місяць — на 13,34%. Проте за шість місяців DOGE зріс на 182,44%, демонструючи значне довгострокове зростання.

Найближчий рівень опору : $0.43. Подолання цієї позначки може підштовхнути ціну до наступного опору на $0.52.

: $0.43. Подолання цієї позначки може підштовхнути ціну до наступного опору на $0.52. Найближчий рівень підтримки: $0.27. Пробиття цього рівня може знизити ціну до $0.1805.

Поточна середня ціна за 10 днів становить $0.34, а за 100 днів — $0.33, що свідчить про відповідність поточних цін останнім трендам. Якщо DOGE подолає опір, ціна може зрости. Якщо ціна опуститься нижче рівнів підтримки, можливий спад.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) зазнав значних змін у ціні: за тиждень він впав на 11,72%, а за місяць — на 22,71%. Проте за шість місяців SHIB зріс на 13,95%, демонструючи певну стійкість у довгостроковій перспективі.

Діапазон торгів : від $0.1 966 до $0.2 402.

: від $0.1 966 до $0.2 402. Найближчий опір : $0.2 651. Прорив цього рівня може підштовхнути ціну до $0.3 088.

: $0.2 651. Прорив цього рівня може підштовхнути ціну до $0.3 088. Найближча підтримка: $0.1 777. Пробиття підтримки може призвести до тестування рівня $0.1 340.

Технічні індикатори:

RSI : 55.77 — нейтральний імпульс.

: 55.77 — нейтральний імпульс. Stochastic : 82.07 — натяк на перекупленість.

: 82.07 — натяк на перекупленість. MACD: позитивний (9.332e-8), що може сигналізувати про висхідний рух.

SHIB може зрости, якщо подолає опір, але може знизитися за умови пробиття підтримки.

XYZVerse виділяється на тлі DOGE та SHIB, об’єднуючи спортивних фанатів у спільноту, орієнтовану на стійке зростання. Цей мем-коїн обіцяє стати унікальним гравцем у наступному бичачому ринку 2025 року.

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