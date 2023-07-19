Столиця Словаччини відправить Києву 25 міських автобусів як допомогу — Finance.ua

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Столиця Словаччини відправить Києву 25 міських автобусів як допомогу

Казна та Політика
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Столиця Словаччини відправить Києву 25 міських автобусів як допомогу
Столиця Словаччини відправить Києву 25 міських автобусів як допомогу
Братислава вирішила передати Києву 25 міських автобусів.
Про це домовилися очільники двох столиць, повідомили на офіційному порталі Києва.
Два міста налагодять роботу щодо реабілітаційного центру для військових.
Наголошується, що Братислава є прикладом змін та інновацій. І вже може успішно конкурувати з таким містами, як Відень. Окрім того, Братислава була одним з 4 міст-підписантів Пакту вільних міст, до якого торік приєднався і Київ.
Окрім того, мер Братислави Матеуш Валло запропонував допомогу в залученні світових фахівців із консалтингу у відновленні інфраструктури та розвитку транспортної системи.

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За матеріалами:
Finance.ua
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