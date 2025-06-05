Стажування для молоді: добірка цікавих пропозицій на літо — Finance.ua
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Стажування для молоді: добірка цікавих пропозицій на літо

Особисті фінанси
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Стажування для молоді: добірка цікавих пропозицій на літо
Стажування для молоді: добірка цікавих пропозицій на літо
Стажування — це не просто «тимчасова робота», а реальний шанс починати кар’єру з правильної позиції. Воно дозволяє зрозуміти, як все влаштовано на тій чи іншій посаді у компанії: від комунікації з колегами до вирішення щоденних завдань.
Фахівці robota.ua зібрали актуальні стажування для тих, хто хоче зробити перший крок у своїй кар’єрі.

Джуніор спеціаліст/спеціалістка по роботі з бізнес-клієнтами у ProCredit Bank

📍 Київ, Одеса, Львів, Дніпро
Шанс отримати роботу є у студентів, які закінчують 4 курс, або випускників, які хочуть отримати міжнародний досвід.
Банк пропонує: оплачуване медичне страхування з першого робочого дня; wellbeing програму та підтримка work-life balance; стабільний дохід, фіксовану заробітну плату та прозорі умови зростання, які передбачають перегляди заробітної плати кожні пів року; гібридний формат роботи; індивідуальний план адаптації та менторство від найдосвідченіших колег; локальні та закордонні тренінги, курси англійської мови та навчання в ProCredit Academy у Німеччині.

Молодший фахівець/молодша фахівчиня банку у ProCredit Bank

📍 Київ
Банк запрошує пройти ProCredit Onboarding Programme — оплачувану програму адаптації, під час якої учасники дізнаються про вплив банківської сфери на суспільство, філософію та етику, еконаправлення в роботі та фінансову математику.
Відправляйте резюме, якщо маєте: вищу освіту (або закінчуєте навчання); бажаєте розвивати свої soft та hard skills; готові вивчати банківський сектор. Перевагою буде володіння англійською на середньому рівні.

Річне стажування за ветеринарним напрямком/Nestle Purina Graduate Program від Nestle Ukraine

📍 Львів
Запрошуються студенти 4−6 курсів та випускники за напрямком навчання ветеринарної медицини до участі в річній програмі стажування від Nestle Purina.
Стажисти виконуватимуть такі обов’язки: супровід активностей ветеринарного каналу, семінарів, конференцій; організація та планування спеціалізованих подій або активностей ветеринарного спрямування; створення професійних презентацій та виступів перед аудиторією ветлікарів та студентів відповідних спеціальностей; аналіз продажів, створення макетів та виробництво матеріалів для супроводу активностей каналу (промоматеріали).
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Retail Marketing Intern у Colgate-Palmolive

📍 Київ
У стажерів є шанс приєднатися до Colgate Trainee Program — 12-місячної програми прискореного навчання для подальшої кар’єри в роздрібному маркетингу в Україні або за її межами. Шукають людей, які бажають побудувати кар’єру в маркетингу; говорять англійською мовою на середньому рівні; мають ступінь магістра/бакалавра або є студентом 3-го/4-го курсу університету за спеціальністю «Інженерія», «Економіка», «Управління бізнесом», «Маркетинг» тощо; можете працювати щонайменше 2,5 дні на тиждень під час навчального періоду та 5 днів влітку; маєте досвід роботи у сфері FMCG (бажано).

Стажування у школі аудиту The Big Audit Theory у Deloitte

📍 Київ
The Big Audit Theory 2025 — це 6-денний курс, який перетворить амбітного студента на job-ready фахівця. По завершенню навчання учасники мають шанс отримати job offer від Deloitte Ukraine.
Дата: 7−14 липня. Формат: online + live у Києві. Участь безкоштовна.
Можете спробувати свої сили, якщо ви: студент 3+ курсу або випускник економічних спеціальностей; володієте англійською на рівні Intermediate+; хочете побудувати кар’єру у сфері фінансів та аудиту.
Анкету потрібно заповнити до 20 червня.
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Стажер/-ка (телекомунікації, транспортна мережа) у «Vodafone Україна»

📍 Львів
До участі у 6-місячній оплачуваній програмі розвитку талантів Vodafone Career Way запрошуються студенти 4−6 курсів або випускники 2023−2025 років.
Передбачається: офіційне оформлення, гібридний формат роботи; можливості для професійного розвитку та особистого зростання; професійні куратори та досвідчені випускники програми минулих років; програми Mental Health & Wellbeing; активне волонтерство, благодійні та соціальні проєкти; спорт, екоактивності, інтелектуальні ігри; корпоративний мобільний зв’язок.

Консультант фінансовий (стажист) в Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍 Київ
На посаді потрібно продавати банківські продукти (депозити, пластикові картки, пакети, рахунки тощо); займатись активним пошуком, залученням та супроводжувати клієнтів в усіх видах банківських послуг; консультувати клієнтів у відділенні; формувати та надавати звітність.
Робота для тих, хто має вищу економічну освіту та досвід роботи в аналогічній сфері — від 1 року.

Фахівець (стажист) у відділ контролю промислового управління та міжнародних і корпоративних проєктів в «АрселорМіттал Кривий Ріг»

📍 Кривий Ріг
Стажування передбачає виконання таких обов’язків: збір та аналіз інформації про оперативну діяльність закріплених підрозділів, контроль достовірності та своєчасності надання даних для генерального звіту; підтримка впровадження нових форм звітності, систем автоматизації та управління, сприяння розробці стандартів і підвищенню ефективності; комунікація з відповідальними особами щодо планових завдань та строків виконання.
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Інтерн відділу торгового маркетингу (напрямок систем та баз даних) у «BAT Україна»

📍 Київ
Компанія запрошує приєднатися до BeTalent Program — оплачуваної 6−9-місячної програми стажування для студентів 4−6 курсів та недавніх випускників, яка надає можливість отримати перший практичний досвід роботи у професійній сфері міжнародної компанії.
Анонсується: офіційне працевлаштування; компенсація харчування; гібридний графік роботи; можливість отримати постійну посаду в разі успішного закінчення програми; навчання та розвиток; програми добробуту для фізичного і ментального здоров’я; знижки від партнерів.

Sales Traineeship Program/стажист у відділ продажів у Procter&Gamble

📍 Київ
Запрошують приєднатись до програми стажування у сфері продажів. Шанс потрапити у команду є в студентів 3−6 курсів або випускників університетів, які знають англійську мову на рівні Upper-intermediate, а також посвідчення водія.
Стажисти можуть розраховувати на медичне, туристичне та страхування життя, компенсацію обідів; індивідуальний план розвитку (коучинг, наставництво, навчання на робочому місці); гібридний формат роботи.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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