Стартап Дубілета запустив необанк в Індії — Finance.ua

Стартап Дубілета запустив необанк в Індії Сьогодні 18:00 — Фінтех і Картки

Стартап Дубілета запустив необанк в Індії

Лондонський стартап з українським корінням Fintech Farm, який створює необанки, запустив бета-тест свого нового продукту Roarbank на ринку Індії.

повідомленні Fintech Farm відзначається, що Roarbank зібрав понад 100 000 реєстрацій за кілька днів. Партнером стартапу в Індії виступає Unity Small Finance Bank.

«Зараз ми почали залучати наших перших клієнтів у закритому бета-тестуванні. Є ще деякі невеликі помилки, але в цілому все виглядає чудово. Перші відгуки клієнтів дуже позитивні!», — стверджують в стартапі.

У Fintech Farm говорять, що були вражені, коли зібрали понад 100 000 реєстрацій, бо ще не почали рекламувати Roarbank «належним чином». У компанії відзначили, що після запуску MVP-продукту планують впроваджувати більше послуг для клієнтів.

Наразі клієнтам Roarbank пропонують безвідсотковий кредит до 62 днів, кешбек до 20% та функцію, яка нагадує Shake to Pay в monobank , що дозволяє потрусити смартфоном, щоб знайти пристрої поблизу для швидкого надсилання коштів.

Нагадаємо, що восени минулого року Fintech Farm випустив у Киргизстані необанк Simbank. Країна стала вже п’ятим ринком для стартапу. Раніше Fintech Farm запускав Leobank в Азербайджані та Liobank у Вʼєтнамі.

«Вʼєтнам чи Індія — це великі досить розвинені ринки, які, на наш погляд, зачекалися на наш продукт», — відзначав минулого року співзасновник Fintech Farm Микола Безкровний.

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