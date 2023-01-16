Стало відомо, коли почне курсувати перший поїзд між Україною та Румунією — Finance.ua
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Стало відомо, коли почне курсувати перший поїзд між Україною та Румунією

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З 18 січня 2023 року, після 17-річної перерви, відновлюється рух пасажирських поїздів ділянкою «Рахів — Ділове — Валя-Вішеулуй», що стане першим залізничним маршрутом, який сполучатиме Україну та Румунію.
Як повідомив на своїй Facebook-сторінці автор проекту «Залізні магістралі» Олег Васильєв, поїзд, яким можна буде дістатися із Рахівського району Закарпатської області України до Румунії, курсуватиме щоденно двічі на добу.
Розклад руху поїзду «Рахів — Ділове — Валя-Вішеулуй»
  • Рахів — 06:10, Валя-Вішеулуй приб. — 07:45
  • Рахів — 14:10, Валя-Вішеулуй приб. — 15:45
  • Валя-Вішеулуй — 11:45, Рахів приб. — 12:20
  • Валя-Вішеулуй — 18:15, Рахів приб. — 18:50
За словами Васильєва, вартість квитка у вагоні 2 класу становитиме 129 гривень, 1 класу — 247 гривень.
За матеріалами:
УНІАН
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