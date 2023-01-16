Стало відомо, коли почне курсувати перший поїзд між Україною та Румунією — Finance.ua

Стало відомо, коли почне курсувати перший поїзд між Україною та Румунією Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

З 18 січня 2023 року, після 17-річної перерви, відновлюється рух пасажирських поїздів ділянкою «Рахів — Ділове — Валя-Вішеулуй», що стане першим залізничним маршрутом, який сполучатиме Україну та Румунію.

Як повідомив на своїй Facebook-сторінці автор проекту «Залізні магістралі» Олег Васильєв, поїзд, яким можна буде дістатися із Рахівського району Закарпатської області України до Румунії, курсуватиме щоденно двічі на добу.

Розклад руху поїзду «Рахів — Ділове — Валя-Вішеулуй»

Рахів — 06:10, Валя-Вішеулуй приб. — 07:45

Рахів — 14:10, Валя-Вішеулуй приб. — 15:45

Валя-Вішеулуй — 11:45, Рахів приб. — 12:20

Валя-Вішеулуй — 18:15, Рахів приб. — 18:50

За словами Васильєва, вартість квитка у вагоні 2 класу становитиме 129 гривень, 1 класу — 247 гривень.

УНІАН За матеріалами:

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