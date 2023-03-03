США запровадили санкції проти шести компаній за транспортування і продаж іранської нафти — Finance.ua

США запровадили санкції проти шести компаній за транспортування і продаж іранської нафти Сьогодні 10:46

США запровадили санкції проти шести юридичних осіб і 20 танкерів за транспортування і продаж іранської нафти в обхід американських обмежувальних заходів, йдеться в заяві Держдепартаменту США, оприлюдненій у четвер.

«Сьогодні Держдепартамент вносить до санкційних списків шість юридичних осіб, які брали участь у транспортуванні або продажу іранських нафтопродуктів або нафтохімічної продукції», — ідеться в заяві, оприлюдненій на сайті Держдепу.

Під нові санкції потрапили Golden Lotus Oil Gas and Real Estate, що базується у В’єтнамі, Global Marine Ship Mgmt. і Shanghai Xuanrun Shpg, які базуються в КНР, а також компанія Swedish Management, що базується в ОАЕ. Також санкції торкнулися іранських компаній Shiraz Petrochemical та Bushehr Petrochemical.

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