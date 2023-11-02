США запровадили нові антиросійські санкції: до пакета потрапили банки й конструктор БПЛА «Ланцет» — Finance.ua

США запровадили нові антиросійські санкції: до пакета потрапили банки й конструктор БПЛА «Ланцет» Сьогодні 17:35 — Казна та Політика

США запровадили черговий пакет антиросійських санкцій, до якого увійшли 130 фізичних і юридичних осіб із росії.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

«Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) продовжує руйнувати мережі та канали, за допомогою яких Росія намагається підтримувати свою армію», — йдеться в повідомленні.

Санкції зосереджені на фізичних та юридичних особах, які сприяють війні росії проти України, надаючи росії вкрай необхідні технології та обладнання від третіх країн.

Крім того, чергові обмежувальні заходи спрямовані проти внутрішньої промислової бази Росії, яка прагне переосмислити себе як прихильника російської військової машини.

Зокрема, серед фізосіб у чорному списку опинилися заступник міністра промисловості Віктор Євтухов, конструктор безпілотників «Ланцет» Олександр Захаров і члени його сім'ї.

Під чергові обмеження потрапили:

багатопрофільний холдинг АФК «Система»,

«Арктик СПГ-2»

СПБ «Біржа», що спеціалізується на торгівлі іноземними акціями,

банк «Русский стандарт»,

банк «Хоум Кредит»,

Пошта Банк,

Абсолют банк,

банк ВБРР,

East West United bank.

Також санкції ввели проти МДТУ ім. Баумана.

Повний список суб'єктів, які потрапили під чергові санкційні обмеження знаходиться за посиланням

«Міністерство фінансів продовжує працювати з партнерами, щоб запобігти подальшому ухиленню від санкцій росії та порушенню експортного контролю через їхні юрисдикції. Нещодавні заходи, особливо з боку ОАЕ, є обнадійливими, і США з нетерпінням чекають на співпрацю з партнерами, щоб переконатися, що Росія більше не може використовувати їхні юрисдикції», — йдеться в повідомленні.

«Міністерство фінансів без вагань вживатиме заходів, щоб запобігти використанню росією США та міжнародних фінансових систем для підтримки своєї агресивної війни проти України», — підкреслює також Мінфін США.

У повідомленні уточнюється, що 2 листопада було також запроваджено ще один пакет санкцій — Державним департаментом США.

Понад 100 санкцій Держдепу спрямовані проти майбутнього виробництва і доходів Росії від енергоносіїв, металургійного і гірничодобувного секторів, оборонних закупівель і тих, хто бере участь у підтримці військових зусиль російського уряду та інших зловмисних діях.

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Економічна Правда За матеріалами:

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