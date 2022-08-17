США виділять 68 млн доларів на закупівлю української пшениці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США виділять 68 млн доларів на закупівлю української пшениці

Аграрний ринок
78
США внесуть 68 млн доларів у Всесвітню продовольчу програму на закупівлю української пшениці.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Передплачене зерно буде направлено для вирішення продовольчої кризи в країни, яким загрожує дефіцит харчових продуктів.
«Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш вразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад», — підкреслив Блінкен.
Нагадаємо, вчора з порту «Південний» вирушило судно із зерном для Африки. Воно повинно доставити в порт Джибуті 23 тисячі тонн зерна. Надалі продовольство буде доставлено споживачам в Ефіопії.
Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з «зерновою угодою», укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, а контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.