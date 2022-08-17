США виділять 68 млн доларів на закупівлю української пшениці — Finance.ua

США виділять 68 млн доларів на закупівлю української пшениці Вчора 10:46 — Аграрний ринок

США внесуть 68 млн доларів у Всесвітню продовольчу програму на закупівлю української пшениці.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Передплачене зерно буде направлено для вирішення продовольчої кризи в країни, яким загрожує дефіцит харчових продуктів.

«Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш вразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад», — підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, вчора з порту «Південний» вирушило судно із зерном для Африки. Воно повинно доставити в порт Джибуті 23 тисячі тонн зерна. Надалі продовольство буде доставлено споживачам в Ефіопії.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з «зерновою угодою», укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, а контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.

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