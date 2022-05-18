США та Європа розробляють маршрути для експорту українського зерна — CNN — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США та Європа розробляють маршрути для експорту українського зерна — CNN

Вчора 20:32Аграрний ринок
134
США та Європа розробляють маршрути для експорту українського зерна — CNNСША та Європа розробляють маршрути для експорту українського зерна — CNN
США та європейські союзники розробляють маршрути для експорту української пшениці та кукурудзи. Це завдання буде в центрі уваги держсекретаря США Ентоні Блінкена на зустрічі в ООН.
Про це пише CNN з посиланням на американських та європейських дипломатів.
«Не існує панацеї для розв’язання складної проблеми, і офіційні особи розглядають широкий спектр варіантів безпечної доставки продовольчого експорту залізницею, морем і повітрям», — йдеться в повідомленні.
Місце для вашої реклами
Як зазначається, можливі сценарії вивчаються та опрацьовуються незалежно від того, погодиться на них росія чи ні.
Через заблоковані росією українські порти в Чорному морі дефіцит українського зерна на світовому ринку, призведе до глобальної продовольчої паніки. Світове зростання цін на продовольство може становити 20−30%.
На думку глави Світової продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, якщо порти не запрацюють протягом 60 днів, українській економіці загрожує колапс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.