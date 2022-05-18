США та Європа розробляють маршрути для експорту українського зерна — CNN — Finance.ua

США та Європа розробляють маршрути для експорту українського зерна — CNN

Вчора 20:32 — Аграрний ринок

США та Європа розробляють маршрути для експорту українського зерна — CNN

США та європейські союзники розробляють маршрути для експорту української пшениці та кукурудзи. Це завдання буде в центрі уваги держсекретаря США Ентоні Блінкена на зустрічі в ООН.

Про це пише CNN з посиланням на американських та європейських дипломатів.

«Не існує панацеї для розв’язання складної проблеми, і офіційні особи розглядають широкий спектр варіантів безпечної доставки продовольчого експорту залізницею, морем і повітрям», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, можливі сценарії вивчаються та опрацьовуються незалежно від того, погодиться на них росія чи ні.

Через заблоковані росією українські порти в Чорному морі дефіцит українського зерна на світовому ринку, призведе до глобальної продовольчої паніки. Світове зростання цін на продовольство може становити 20−30%.

На думку глави Світової продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, якщо порти не запрацюють протягом 60 днів, українській економіці загрожує колапс.

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