США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу на $215 млн — Finance.ua

Ентоні Блінкен також спростував твердження, що глобальну продовольчу кризу ніби то поглибили санкції, запроваджені США та їх союзниками проти росії.
«Дехто намагався звинуватити санкції, введені проти російської федерації Сполученими Штатами та багатьма іншими країнами, у загостренні цієї кризи. Це неправда. Коли ми вводили санкції проти росії, щоб якомога швидше припинити війну, ми свідомо й ретельно створювали винятки для сільськогосподарських товарів та добрив. Ми щодня працюємо над тим, щоб отримати до країн будь-яку інформацію чи допомогу, яка їм потрібна, щоб гарантувати, що санкції не заважають продовольству чи добривам залишати росію чи будь-яке інше», — сказав Блінкен.
Натомість він сказав, що лише росія винна у проблемах продовольчої безпеки.
«Як і у випадку з його рішенням розпочати цю невиправдану війну, відповідальність за зрив цих поставок і страждання, які вона завдає у всьому світі, лежить виключно на російському уряді», — стверджує держсекретар США.