Україна від початку війни отримала медичної гуманітарної допомоги на 6 мільярдів - Ляшко — Finance.ua
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Україна від початку війни отримала медичної гуманітарної допомоги на 6 мільярдів - Ляшко

Вчора 16:48Казна та Політика
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Від початку повномасштабної війни Міністерство охорони здоров’я України зібрало гуманітарної допомоги майже на 6 мільярдів гривень.
Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Світова спільнота підтримує нашу медичну систему гуманітарною допомогою. За час повномасштабних воєнних дій до України надійшло 4 485 тонн гуманітарних вантажів на загальну суму 5 963 млн гривень», — написав він.
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Як підкреслив міністр, українських лікарів підтримує чи не увесь цивілізований світ. «Щодня наші склади поповнюються новими гуманітарними вантажами від дружніх країн», — сказав він.
За словами Ляшка, Україну активно підтримує український і міжнародний медичний бізнес, європейські клініки. Численні медикаменти, витратні матеріали та обладнання надходять від міжнародних та благодійних організацій. Всю медичну гуманітарну допомогу вже розподілено для забезпечення безперебійного функціонування українських лікарень, зазначив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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