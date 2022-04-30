Медична допомога переселенцям: як отримати — Finance.ua
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Медична допомога переселенцям: як отримати

Вчора 19:00Особисті фінанси
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Якщо через війну ви змушені були покинути свою домівку, ви маєте право отримати необхідну медичну допомогу на новому місці перебування. Про це пише Пенсійний кур’єр.
За наявності зв’язку із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, ви можете:
  • отримати у нього необхідну консультацію;
  • отримати електронний рецепт за програмою «Доступні ліки» та на інсулін;
  • отримати електронне направлення.
Якщо можливості зв’язатися зі своїм лікарем немає, зверніться до найближчого медичного закладу, який надає первинну медичну допомогу.
Знайти такий заклад можна, зателефонувавши до Національної служби здоров’я України за номером: 16-77 (у робочі дні з 9.00 до 18.00).
Укладати нову декларацію при цьому не потрібно.
У лікаря, який надає первинну медичну допомогу, можна отримати такі послуги:
  • динамічне спостереження за станом здоров’я, діагностику та лікування захворювань, консультації щодо здорового способу життя;
  • базові тести та аналізи (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові, загальний аналіз холестерину, тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19, тропонін);
  • направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження;
  • паліативну допомогу;
  • рецепти на «Доступні ліки», а також інсулін, якщо це повторний рецепт;
  • щеплення відповідно до календаря вакцинації.

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За матеріалами: Finance.ua
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