В Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів: як скористатися — Finance.ua
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В Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів: як скористатися

Вчора 10:11Особисті фінанси
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Розпочав роботу сервіс із оформлення електронної декларації для ввезення гуманітарної допомоги через митний кордон України.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
«Запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів. З будь-якої країни світу ви можете заповнити попередню митну е-декларацію для гуманітарного вантажу», — йдеться у повідомленні.
Як зазначає Тимошенко, це прискорить проходження митниці та сприятиме зменшенню черг у митних пунктах.
Для оформлення електронної форми митної декларації потрібно:
  • заповнити електронну форму за посиланням https://customs.help.gov.ua/rus/import-notification/;
  • роздрукувати заповнену форму, яка прийде на електронну адресу замовника, та підписати її;
  • передати роздруковану та підписану декларацію представнику митниці під час проходження українського кордону.
Крім того, громадяни України, які користуються сервісами електронного підпису, BankID, MobileID, можуть оформити цю е-декларацію через Єдине вікно Державної митної служби.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Finance.ua
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