В Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів: як скористатися — Finance.ua

В Україні запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів: як скористатися

Вчора 10:11 — Особисті фінанси

Розпочав роботу сервіс із оформлення електронної декларації для ввезення гуманітарної допомоги через митний кордон України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів. З будь-якої країни світу ви можете заповнити попередню митну е-декларацію для гуманітарного вантажу», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає Тимошенко, це прискорить проходження митниці та сприятиме зменшенню черг у митних пунктах.

Для оформлення електронної форми митної декларації потрібно:

заповнити електронну форму за посиланням https://customs.help.gov.ua/rus/import-notification/;

роздрукувати заповнену форму, яка прийде на електронну адресу замовника, та підписати її;

передати роздруковану та підписану декларацію представнику митниці під час проходження українського кордону.

Крім того, громадяни України, які користуються сервісами електронного підпису, BankID, MobileID, можуть оформити цю е-декларацію через Єдине вікно Державної митної служби.

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