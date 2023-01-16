США допоможуть Україні у відновленні та розвитку вітчизняного енергетичного сектору — Finance.ua
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США допоможуть Україні у відновленні та розвитку вітчизняного енергетичного сектору

Енергетика
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США допоможуть Україні у відновленні та розвитку вітчизняного енергетичного сектору
Як повідомили в пресслужбі Міненергетики під час онлайн-зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра енергетики США Дженніфер Гренголм сторони приділили особливу увагу співпраці у відновленні української енергосистеми після масованих російських атак, питанням її зміцнення та захисту від військових загроз, а також перспективам розвитку відновлюваної енергетики та впровадження технологій малих модульних реакторів.
Герман Галущенко наголосив, що Україна прагне відбудовувати свою енергосистему на принципах децентралізації, стійкості до військових викликів, а також розвитку зеленої енергетики та її атомної складової, як ключової генерації.
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«Наше бачення: це поступове заміщення потужностей теплової генерації, яка найбільше постраждала від російських атак, сучасними безвуглецевими технологіями. Саме тому Україна зацікавлена у тісній співпраці з США щодо впровадження технологій малих модульних реакторів», — зазначив Герман Галущенко.
Одним з інструментів досягнення цих цілей сторони відзначили ініціативу адміністрації США NetZero World. Україна приєдналася до неї на Кліматичному саміті COP26.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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