США частково поновлюють гуманітарну допомогу деяким країнам, скасовану раніше — Finance.ua

США частково поновлюють гуманітарну допомогу деяким країнам, скасовану раніше Сьогодні 11:45 — Світ

США частково поновлюють гуманітарну допомогу деяким країнам, скасовану раніше

Адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення про часткове поновлення раніше скасованих програм зовнішньої допомоги, зокрема — екстреної продовольчої підтримки в низці країн. Рішення стало реакцією на хвилю критики всередині уряду, з боку Конгресу та міжнародних організацій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в американській адміністрації, які знайомі з деталями процесу.

За словами співрозмовників агентства, скасування гуманітарних програм та їхнє подальше поновлення протягом кількох днів свідчать про «імпульсивність і хаотичність» процесу реформування зовнішньої допомоги. Зокрема, раніше ухвалені скорочення вже встигли спричинити «збої в роботі міжнародних гуманітарних місій».

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Виконувач обов’язків заступника адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Джеремі Левін, який раніше працював у Департаменті ефективності уряду, в електронному листі до співробітників закликав скасувати рішення про зупинку щонайменше шести програм.

«Вибачте за всі ці коливання щодо фінансування. Є багато зацікавлених сторін, і ми маємо краще балансувати між цими конкуруючими інтересами — це моя помилка, і я беру на себе відповідальність», — написав Левін, якого цитує Reuters.

За його ініціативою, було поновлено фінансування для Всесвітньої продовольчої програми ООН у Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі. Крім того, поновлено чотири програми для Міжнародної організації з міграції у країнах Тихоокеанського регіону.

Однак допомогу Афганістану та Ємену США не відновили. За словами речниці Держдепартаменту Теммі Брюс, є занепокоєння, що ці кошти можуть опосередковано підтримати «Талібан» або проіранський рух «Хусити».

«Було кілька програм в інших країнах, які не планували скорочувати, але були помилково скасовані — зараз їх відновлено», — додала Брюс.

Нагадаємо, 7 квітня адміністрація Трампа раптово припинила фінансування продовольчих програм у понад десятку країн, серед яких Афганістан, Ємен, Сомалі та Сирія. Загальна сума скорочень перевищила 1,3 мільярда доларів. За оцінками правозахисників зі Stand Up For Aid, тільки в Сирії було скасовано $111 мільйонів, а в Сомалі — майже $170 мільйонів допомоги, включно з харчуванням для дітей і повітряною логістикою.

У Всесвітній продовольчій програмі ООН попередили: «Якщо це буде реалізовано, це може стати смертним вироком для мільйонів людей, які перебувають на межі голоду та голодної смерті».

Скорочення та відновлення програм стали частиною масштабної реорганізації, яку адміністрація Трампа проводить від початку свого другого терміну. Частиною цього плану є інтеграція USAID до структури Держдепартаменту, що викликає різку критику в Конгресі.

У вівторок, 8 квітня, демократи з Сенатського комітету із закордонних справ надіслали листа держсекретарю Марко Рубіо, назвавши цю ідею «неконституційною, незаконною, необґрунтованою, шкідливою та неефективною».

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