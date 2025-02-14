Speedtest від НКЕК: регулятор запустив «народний контроль» за швидкістю інтернету — Finance.ua
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Speedtest від НКЕК: регулятор запустив «народний контроль» за швидкістю інтернету

Технології&Авто
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Speedtest від НКЕК: регулятор запустив «народний контроль» за швидкістю інтернету
Speedtest від НКЕК: регулятор запустив «народний контроль» за швидкістю інтернету
НКЕК разом з Ookla запустили новий інструмент ─ QoS Tool — Speedtest. З його допомогою ви можете виміряти швидкість вашого інтернету, а також дізнатися про інші важливі параметри з’єднання.

Що дає інструмент QoS Tool — Speedtest від НКЕК?

  • Точні результати: ви отримаєте дані про швидкість завантаження та відвантаження, а також про затримки в мережі (ping та jitter). Результати тестів є об’єктивними та не піддаються зовнішньому впливу з боку постачальників послуг.
  • Прямий збір даних НКЕК: результати вимірювань, проведених за допомогою цього інструменту, автоматично передаватимуться до НКЕК для аналізу якості послуг доступу до інтернету.
  • Вплив на якість інтернету: НКЕК буде використовувати зібрані дані, щоб контролювати якість інтернет-послуг в Україні та впливати на провайдерів, щоб вони покращували свій сервіс.
  • Підвищення якості послуг: оператори та провайдери, отримуючи результати тестів від своїх споживачів, матимуть можливість аналізувати їх та вживати заходів для покращення сервісу.
Speedtest від НКЕК: регулятор запустив «народний контроль» за швидкістю інтернету
Щоб скористатися новим сервісом перевірки швидкості інтернету, необхідно перейти на відповідну сторінку сайту НКЕК та натиснути кнопку «Почати».

Що робити з результатами?

Якщо швидкість вашого інтернету нижча, ніж заявлено у вашому тарифному плані, зверніться до свого провайдера. Також отриманими даними можна ділитися з іншими користувачами та з НКЕК. Комісія аналізуватиме отримані дані для вдосконалення нормативного регулювання у сфері електронних комунікацій.
Також нагадаємо, що нещодавно «Дія» отримала сервіс скарг на інтернет та мобільну мережу.
За матеріалами:
ITC.ua
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