Speedtest від НКЕК: регулятор запустив «народний контроль» за швидкістю інтернету — Finance.ua

Speedtest від НКЕК: регулятор запустив «народний контроль» за швидкістю інтернету Сьогодні 19:12 — Технології&Авто

Speedtest від НКЕК: регулятор запустив «народний контроль» за швидкістю інтернету

НКЕК разом з Ookla запустили новий інструмент ─ QoS Tool — Speedtest. З його допомогою ви можете виміряти швидкість вашого інтернету, а також дізнатися про інші важливі параметри з’єднання.

Що дає інструмент QoS Tool — Speedtest від НКЕК?

Точні результати: ви отримаєте дані про швидкість завантаження та відвантаження, а також про затримки в мережі (ping та jitter). Результати тестів є об’єктивними та не піддаються зовнішньому впливу з боку постачальників послуг.

Прямий збір даних НКЕК: результати вимірювань, проведених за допомогою цього інструменту, автоматично передаватимуться до НКЕК для аналізу якості послуг доступу до інтернету.

Вплив на якість інтернету: НКЕК буде використовувати зібрані дані, щоб контролювати якість інтернет-послуг в Україні та впливати на провайдерів, щоб вони покращували свій сервіс.

Підвищення якості послуг: оператори та провайдери, отримуючи результати тестів від своїх споживачів, матимуть можливість аналізувати їх та вживати заходів для покращення сервісу.

Щоб скористатися новим сервісом перевірки швидкості інтернету, необхідно перейти на відповідну сторінку сайту НКЕК та натиснути кнопку «Почати».

Що робити з результатами?

Якщо швидкість вашого інтернету нижча, ніж заявлено у вашому тарифному плані, зверніться до свого провайдера. Також отриманими даними можна ділитися з іншими користувачами та з НКЕК. Комісія аналізуватиме отримані дані для вдосконалення нормативного регулювання у сфері електронних комунікацій.

Також нагадаємо, що нещодавно «Дія» отримала сервіс скарг на інтернет та мобільну мережу.

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