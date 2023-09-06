Спецслужби прийшли з обшуками в «Київтеплоенерго», — КМДА Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Спецслужби прийшли з обшуками в «Київтеплоенерго», — КМДА

Сьогодні у приміщеннях комунального підприємства «Київтеплоенерго» проводять обшуки. Підставою для цього знову, як у лютому 2023 року, стали висновки ревізії Державної аудиторської служби України (ДАСУ).

Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, нa початку поточного року КП «Київтеплоенерго» подало до суду на Держаудитслужбу через порушення під час проведення аудиту, необґрунтованість висновків та формальний підхід. Відповідне провадження розпочато в Київському окружному адміністративному суді. Комунальне підприємство вважає висновки аудиторів необґрунтованими , бо в їхній основі - не аналіз документації чи фактичної роботи, а суб'єктивні документально не підтверджені оцінки, взяті переважно з медіаджерел.

Крім того, Держаудитслужба свідомо позбавила КП «Київтеплоенерго» можливості надати фахові пояснення та коментарі, чим грубо порушила порядок проведення державного фінансового контролю.

Висновки аудиту щодо діяльності підприємство отримало наприкінці минулого року. Необхідно зазначити, що аудит, розпочатий у 2021 році, був призупинений Держаудитслужбою після запровадження в Україні воєнного стану та відтермінований до його скасування. Про це Держаудитслужба письмово поінформувала комунальне підприємство, мотивуючи рішення ризиком для життя і здоров’я свого персоналу, які мали працювати безпосередньо на енергооб'єктах під час війни.

Фахівці Держаудитслужби під час підготовки звіту порушили регламент перевірки. Окрім того, аудитори склали акт ревізії підприємства, хоча ревізія є окремим видом перевірки, вимагає окремої процедури і проведена не була.

Висновок аудиту є вкрай необґрунтованим, містить низку суб'єктивних та упереджених оцінок.

Наприклад, держаудитори звинувачують «Київтеплоенерго» в тому, що, отримавши в середині 2018 року в управління теплові мережі після «Київенерго», підприємство не здійснило заміни всіх мереж. Загальна протяжність зазначених теплових мереж — понад 2,7 тис. км. Рівень аварійності на час передачі їх від «Київенерго» складав 80%. Саме «Київтеплоенерго» розпочало найбільш масштабну реконструкцію теплових мереж у безпрецедентних за останні десятиліття обсягах. За останні роки здійснена модернізація (тобто заміна на кращі) понад 400 км мереж. Навіть в умовах війни, зокрема за сприяння міжнародних партнерів, «Київтеплоенерго» замінило понад 50 км теплових мереж.

Одночасна заміна всіх мереж за короткий термін технічно неможлива, оскільки б паралізувала роботу міського транспорту, критичної та соціальної інфраструктури — лікарень, пологових будинків, дитячих садків тощо, залишила б містян без комунальних послуг. Досвід інших європейських міст свідчить, що на виконання робіт такого масштабу треба щонайменше 10 років.

Також у звіті аудитори пропонують «Київтеплоенерго» перетворити спортивний зал на одній із ТЕЦ (збудований ще разом зі станцією для працівників) на аналог закладу із мережі фітнес-клубів із вільним доступом для всіх охочих. Представники Держаудитслужби мотивують це можливістю отримання прибутку. ТЕЦ та її територія — це об'єкти підвищеної небезпеки з особливим режимом доступу та перебування там, особливо зараз, коли для російського агресора вони є головною ціллю. І в мирний час проходити та постійно перебувати на теплоелектроцентралі, де безперервно працює потужне обладнання, може лише спеціально навчений персонал. Ці пояснення теж повністю проігноровані.

На сьогодні колектив «Київтеплоенерго» налічує понад 9 тисяч працівників, які щоденно забезпечують роботу потужного теплоенергетичного комплексу.

Враховуючи ігнорування всіх аргументів, що надало КП «Київтеплоенерго», та порушення, Держаудитслужба перетворила перевірку на свідому спробу дискредитувати роботу багатотисячного колективу.

КП «Київтеплоенерго» не перешкоджає обшукам, добровільно надає запитувану інформацію та документи. А свої права на фахові обґрунтовані та неупереджені висновки ревізії комунальне підприємство відстоює в судовому порядку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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