Sony почне використовувати блокчейн-технології та NFT токени — Finance.ua

Sony почне використовувати блокчейн-технології та NFT токени Вчора 06:43 — Фінтех і Картки

Sony почне використовувати блокчейн-технології та NFT токени

Друга за величиною у світі компанія звукозапису Sony Music Entertainment оголосила про власні наміри використовувати блокчейн-технології та NFT токени — представники Sony подали заявку на реєстрацію торгової марки, пов’язаної з блокчейном та невзаємозамінними токенами.

Про плани Sony Music Entertainment повідомив юрист Майкл Кондудіс у Твіттері. Кондудіс наголосив, що діяльність компанії, пов`язана з блокчейн-технологіями, охоплюватиме маркетингові послуги, рекламу, подкасти, музику та кліпи.

Sony — не єдина корпорація, що планує використовувати невзаємозамінні токени. У липні Майкл Кондудіс повідомив, що представники LG подали заявку на реєстрацію нової торговельної марки LG ART LAB — все для того, щоб у майбутньому запустити телевізійне ПЗ для створення, торгівлі та зберігання NFT.

Нагадаємо, наприкінці червня Sony, Meta, Microsoft, Unity, та ще понад 30 великих компаній, оголосили про об’єднання у Metaverse Standards Forum для розробки глобальної стратегії розвитку віртуальної реальності. Бізнес-гіганти наголосили, що одна з головних цілей об’єднання — забезпечення того, щоб розробкою метавсесвітів компанії керували спільно і не було жодної «домінуючої сторони».

noworries За матеріалами:

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