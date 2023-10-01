Соцмережа X може стати прибутковою в 2024 році — Finance.ua
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Соцмережа X може стати прибутковою в 2024 році

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Генеральний директор X (Twitter) Лінда Яккаріно вважає, що соціальна мережа може вийти на прибуток на початку 2024 року.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Лінда Яккаріно перебуває на посаді генерального директора X уже понад 100 днів. За її словами, близько 1 500 рекламодавців повернулися на платформу за останні 12 тижнів, і що 90% з топ-100 рекламодавців компанії повернулися.
«Попри заяви Яккаріно, що компанія може бути прибутковою наступного року, X також стикається з низкою судових позовів, в яких стверджується, що вона не сплатила оренду своїх офісів і мільйони доларів вихідної допомоги тисячам звільнених співробітників», — йдеться в повідомленні.
Відтоді, як Ілон Маск придбав соціальну мережу в жовтні, X намагається утримати рекламодавців, які бояться з’являтися поруч з неприйнятним контентом, оскільки дослідники та групи активістів повідомляють про збільшення кількості постів, що розпалюють ненависть.
Додається, що антисемітський контент на X був у центрі уваги протягом останніх тижнів. Ілон Маск пригрозив позовом проти Антидифамаційної ліги, звинувативши некомерційну організацію, яка бореться з антисемітизмом, у тому, що вона спричинила зниження доходів від реклами на X на 60% у США.
За матеріалами:
Економічна Правда
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