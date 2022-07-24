Соціальні гарантії для фрилансерів: де шукати роботу — Finance.ua

Соціальні гарантії для фрилансерів: де шукати роботу
Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт № 5161, що стосується нестандартних форм зайнятості. У народі цей документ більш відомий як «закон про фрилансерів».
Finance.ua розбирався, що зміниться як для працівників, так і для роботодавців.
Договори з нефіксованим робочим часом — альтернатива договорам цивільно-правового характеру.
Таким чином, працівник зможе поєднувати легальну роботу у кількох роботодавців і водночас матиме базові соціальні гарантії — лікарняні, відпустки, забезпечення зарплатою тощо.
Трудовий договір із нефіксованим робочим часом за своєю юридичною природою — аналог іноземного zero hours contract, який сьогодні використовується у Великій Британії, Бельгії, Нідерландах, Угорщині.
Zero hours contract — це тип договору між роботодавцем та працівником, згідно з яким роботодавець не зобов’язаний надавати будь-який мінімальний робочий час, а працівник не зобов’язаний приймати будь-яку запропоновану роботу.
У Великій Британії близько 3% усіх працівників працюють саме за такими договорами.
Плюси для працівника
Для працівника такий договір може бути вигідним з кількох причин. Насамперед можливість отримувати мінімальний дохід, навіть якщо від роботодавця не надходило жодних замовлень по роботі.
Також роботу за договором з нефіксованим робочим часом можна абсолютно легально поєднувати з роботою за іншими трудовими чи цивільно-правовими договорами в інших роботодавців чи замовників.
Якщо робота фрилансерів здебільшого базується на усних домовленостях із роботодавцем, то у разі виникнення якихось суперечливих моментів щось довести вкрай складно. Тепер фрилансери будуть більш захищеними.
Крім того, працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звернутися до роботодавця з вимогою укладання строкового або безстрокового трудового договору на умовах загальновстановленого у роботодавця графіка роботи з відповідною оплатою праці.
Де шукати роботу фрилансерам
В інтернеті є багато фриланс-бірж, які об’єднують і працівників, і замовників. Вони можуть бути як українськими, так і міжнародними. Ось кілька корисних посилань.
Українські платформи:
Міжнародні платформи:
- upwork.com
- fiverr.com
- contently.com
- seoclerk.com
- writers.work
- getcredo.com
- speedlancer.com
- modsquad.com
- zeerk.com
- freeup.net
- talenteum.com
Ком’юніті фрилансерів:
Читайте більше у нашому матеріалі -
Закон про фрилансерів: що змінилося для працівників і працедавців
Поділитися новиною