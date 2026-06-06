Смарт-окуляри Apple отримають одразу кілька унікальних функцій: що відомо вже зараз Сьогодні 23:18 — Технології&Авто

Чотири стилі та супер-Ш - на новий гаджет від Apple доведеться почекати

Компанія Apple перенесла випуск своїх перших розумних окулярів під кодовою назвою N50 на кінець 2027 року. Скоріше за все, у відкритому продажі новинка з’явиться не раніше 2028 року.

Про це пише Bloomberg.

Чому Apple змінює часові рамки релізу

Новий графік розробки повністю скасовує попередні прогнози авторитетних інсайдерів. Раніше планувалося, що амбітний пристрій офіційно презентують широкій публіці вже до кінця 2026 року, а перше комерційне постачання клієнтам розпочнеться на початку 2027 року.

Тепер цей таймлайн офіційно зміщено.

З усім тим, вимушене відтермінування має і позитивний бік для майбутніх користувачів. Додатковий час на розробку та тестування дозволить інженерам інтегрувати у девайс передові програмні рішення.

На момент виходу розумні окуляри працюватимуть на базі радикально оновленого голосового помічника Siri, який отримає повну підтримку системи штучного інтелекту Apple Intelligence.

На що робить ставку техногігант

Apple прагне створити продукт, який суттєво відрізнятиметься від усіх чинних аналогів на ринку. Для цього розробники готують декілька унікальних рішень, щоб відразу завоювати прихильність аудиторії.

Серед головних фішок майбутніх смарт-окулярів від Apple виділяють:

Ексклюзивний зовнішній вигляд — бренд планує випустити гаджет одразу у чотирьох різних дизайнерських стилях та унікальних кольорових палітрах;

Медична сертифікація — у Купертіно бачать високий потенціал пристрою як персонального асистента для здоров’я;

Корекція зору — за допомогою технологій доповненої реальності (AR) окуляри зможуть у реальному часі покращувати та коригувати зорове сприйняття для людей із відповідними порушеннями.

Конкуренти вже на «низькому старті»

Чергове перенесення релізу від Apple дає серйозну перевагу компанії Meta, яка наразі утримує лідерство в цьому сегменті.

Минулого року команда Марка Цукерберга успішно вивела на ринок уже друге покоління своїх розумних окулярів Ray-Ban Meta AI, які отримали вищу ціну і при цьому запропонували користувачам покращений час автономної роботи.

Попри фору, яку отримали конкуренти, Apple не збирається залишати перспективний сектор натільної та носимої електроніки і продовжує інвестувати у розробку, щоб запропонувати ринку досконаліший пристрій.

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