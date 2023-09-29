Слон Кредит перерахував на потреби армії 8 млн гривень — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Слон Кредит перерахував на потреби армії 8 млн гривень Сьогодні 12:49

Від початку повномасштабної війни в Україні компанія СЛОН КРЕДИТ займається допомогою в забезпеченні озброєнням та засобами захисту, підрозділів тероборони та ЗСУ.

На потреби армії вже перерахували понад 8 000 000 гривень.

Компанія закуповує та передає військовим в гарячі точки сотні одиниць необхідного спорядження, де щодня українці героїчно захищають рідну землю.

В місця бойових дій доставили бронежилети, тактичні шоломи, тепловізори, біноклі, цифрові рації, снайперські приціли, військову форму та багато іншого, що допомагає в бою та рятує сотні життів.

Також надсилають надійні засоби захисту та оснащення колегам, які приєдналися до лав ЗСУ.

Для благодійного фонду Eventroom, який займається евакуацією людей на Харківщині та Херсонщині, придбали та передали рації, кевларові шоломи, комплекти плитоносок та плит, дитяче харчування, сухпаї, питну воду. Допомогли у ремонті благодійним автівкам, які кожного дня виїжджали у гарячі точки бойових дій.

Компанія звітує про збір коштів на своєму сайті ( https://sloncredit.ua/ ).

На спецрахунок Національного банку для підтримки ЗСУ, перераховано 740 000 гривень.

Також для Православної Церкви Українського патріархату компанія перерахувала 1440 000 гривень.

На ці кошти священнослужителі допомагають переселенцям та людям, які постраждали від воєнних дій в Маріуполі.

Закуповують та передають гуманітарну допомогу, харчові продукти, засоби особистої гігієни, одяг, ліки дорослим та дітям.

Облаштовують приміщення, надають проживання для найбільш постраждалих переселенців з територій активних бойових дій.

Керівництво та працівники компанії, продовжують збирати кошти на допомогу по різних напрямках пов’язаних з війною.Надають гуманітарну допомогу та займаються волонтерством: долучаються до пошуків в Україні та за кордоном амуніції та устаткування для потреб Збройних сил України.

СЛОН КРЕДИТ продовжує працювати для забезпечення фінансової стабільності українців та пришвидшення нашої перемоги!

SlonCredit За матеріалами:

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