SkyUp відновив польоти у Європі на умовах мокрого лізингу — Finance.ua
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SkyUp відновив польоти у Європі на умовах мокрого лізингу

Вчора 01:40Фінтех і Картки
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SkyUp відновив польоти у Європі на умовах мокрого лізингуSkyUp відновив польоти у Європі на умовах мокрого лізингу
Український лоукостер SkyUp відновив польоти у Європі на умовах мокрого лізингу на п’яти літаках.
Переговори щодо ще одного авіалайнера зараз тривають, розповіли avianews.com у пресслужбі авіаперевізника.
Така ситуація означає, що SkyUp зміг задіяти половину свого активного довоєнного флоту. Хоча офіційно парк лоукостера складається з 15 авіалайнерів, п’ять із них на початок лютого 2022 року перебували на зберіганні в аеропортах Євросоюзу.
Наразі п’ять літаків SkyUp орендували разом з українськими екіпажами авіакомпанії Air Moldova (IATA-код 9U), Corendon Europe Airlines (XR) та Tailwind Airlines (TI). Це дозволило забезпечити роботою 158 українських авіаторів.
За даними avianews.com, з кінця квітня чотири Boeing 737-800 SkyUp з реєстрацією UR-SQA, UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQG перевозять туристів з країн Європи на курорти Європи, Туреччини та Африки, а також допомагають на регулярних рейсах молдовської авіакомпанії Air Moldova з Кишинева.
Всі п’ять бортів експлуатуються досить інтенсивно, здійснюючи на день до 5-6 рейсів, що є максимально можливим показником такого типу літака з урахуванням маршрутів польотів.
Мокрий лізинг, на умовах якого для Air Moldova, Corendon Europe Airlines та Tailwind Airlines літає SkyUp — це вид тимчасової оренди літаків. Вона передбачає, що фактичний перевізник, у даному випадку SkyUp, забезпечує замовника повітряним судном, екіпажами та виконує технічне обслуговування літака.
«При укладанні угоди з партнерами ми ретельно перевіряємо, щоб у структурі їхньої власності не було бенефеціарів із росії чи білорусі. Те саме стосується компаній, які надають послуги перестрахування. І, звичайно, ми не літатимемо в росію, білорусь та інші країни, щодо яких діє заборона Державіаслужби України», — зазначили в SkyUp.
Для українських авіакомпаній, які через вторгнення росії в Україну зараз не можуть працювати на домашньому ринку, передача літаків у мокрий лізинг — гарна можливість продовжити свою діяльність та мінімізувати збитки від простою через війну.
За матеріалами: ТСН
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