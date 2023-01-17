Скраплений автогаз продовжує дешевшати — Finance.ua
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Скраплений автогаз продовжує дешевшати

Енергетика
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Середня ціна на скраплений газ станом на вівторок, 17 січня в мережах автозаправних станцій України зменшилась на 0,11 грн/л — до 28,15 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Так, на заправках ОККО, WOG і Shell пропан-бутан подешевшав на 0,14 грн/л, 0,03 грн/л і 0,03 грн/л, до 28,49, 28,60 і 28,38 грн/л відповідно.
Мережі АЗК BVS, «Рур груп», «Укрнафта» й інші залишили ціну на попередньому рівні.
На станціях «Овіс» скраплений газ здешевшав на 1,0 грн/л.
Найдорожчий автогаз у мережі Neftek — 28,99 грн/л, а найдешевший у мережі «Авантаж 7» — 25,25 грн/л.
Раніше повідомлялось, що європейські покупці дизельного пального поспішають заповнити ним свої склади до початку дії ембарго на імпорт російських нафтопродуктів 5 лютого 2023 року.
Нагадаємо, Євросоюз із 5 грудня 2022 року заборонив імпорт російської нафти морем і з 5 лютого заборонив закупівлю російських нафтопродуктів.
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За матеріалами:
mmr.ua
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